Boksster Femke Hermans heeft in Waver de Europese EBU-bokstitel bij de middengewichten veroverd.

De 30-jarige Hermans versloeg de Russin Luiza Davidova op punten (98-92, 98-92 en 98-92), waarmee ze zich van de vacante titel verzekerde. Hermans boekte haar elfde zege in veertien kampen. Davidova leed haar tweede nederlaag, tegenover drie overwinningen. De EBU-gordel biedt Hermans de kans om voor een wereldtitel te kampen.

Eerder was ze al in het bezit van de titels van de WBF en de WBO. In 2018 kwam Hermans dicht bij een drievoudige wereldtitel. Ze mocht het in New York opnemen tegen Claressa Shields, maar ze verloor tegen de olympische kampioene.

De 25-jarige Antoine Vanackère pakte eerder op de avond de Belgische titel bij de superlichtgewichten. Hij versloeg Brayan Mairena uit Nicaragua op punten (99-91, 100-90, 100-88). De titel was vacant.

De 30-jarige Hermans versloeg de Russin Luiza Davidova op punten (98-92, 98-92 en 98-92), waarmee ze zich van de vacante titel verzekerde. Hermans boekte haar elfde zege in veertien kampen. Davidova leed haar tweede nederlaag, tegenover drie overwinningen. De EBU-gordel biedt Hermans de kans om voor een wereldtitel te kampen.Eerder was ze al in het bezit van de titels van de WBF en de WBO. In 2018 kwam Hermans dicht bij een drievoudige wereldtitel. Ze mocht het in New York opnemen tegen Claressa Shields, maar ze verloor tegen de olympische kampioene. De 25-jarige Antoine Vanackère pakte eerder op de avond de Belgische titel bij de superlichtgewichten. Hij versloeg Brayan Mairena uit Nicaragua op punten (99-91, 100-90, 100-88). De titel was vacant.