Ferrari: team van marketeers

Na een vierde opeenvolgende zege van Lewis Hamilton in Japan lijken de kaarten geschud. Als de Brit in Austin (Texas) zijn 10e overwinning - op 18 races - van het seizoen pakt en Sebastian Vettel pas derde of lager eindigt, dan komt hij met een vijfde wereldtitel op gelijke hoogte van Juan Manuel Fangio en opnieuw een stap dichter bij Michael Schumacher (7). 'Austin is een goed circuit voor ons. Ik kan niet wachten om er ons beest, de Mercedes, nog maar eens los te laten.' Zoals hij er de voorbije jaren deed. Van de laatste zeven edities was hij in Austin zes ...