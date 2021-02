Het wielervoorjaar staat voor de deur en dat zullen we hebben geweten. Special Olympics Belgium (SOB), de olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, lanceerde het digitale sportprogramma 'Special 9'. Iedere maand lanceert het een nieuwe uitdaging in een andere sport.

Per traditie start het Vlaamse wielervoorjaar in februari, dus maakt 'Special 9' van februari de wielermaand. Het nodigt iedereen uit, niet enkel SOB-atleten, om deel te nemen aan de fietsuitdaging. SOB-atleten Wesley Callebaut en Eline Desloovere kondigden die aan samen met Lotto Soudal-wielrenners Viktor Verschaeve en Jesse Vandenbulcke. "Wielrennen is al 15 jaar mijn passie en het is een droom die uitkomt dat Eline en ik met Viktor en Jesse een ritje konden rijden", zegt Wesley.

De uitdaging is om een route te fietsen in de vorm van de Special Olympics Belgiummascotte en nadien te delen op Strava en sociale media met de hashtag #Special9. Wielrenners Steff Cras en Jesse Vandenbulcke van Lotto Soudal doen dit ook. Zo kunnen alle wielerliefhebbers de Specialatleten een hart onder de riem steken. "Iedereen die een fiets heeft kan meedoen. We willen onze atleten laten zien dat er niet alleen voor staan", moedigt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium, aan.

Voor meer info kan u terecht op de website.

Per traditie start het Vlaamse wielervoorjaar in februari, dus maakt 'Special 9' van februari de wielermaand. Het nodigt iedereen uit, niet enkel SOB-atleten, om deel te nemen aan de fietsuitdaging. SOB-atleten Wesley Callebaut en Eline Desloovere kondigden die aan samen met Lotto Soudal-wielrenners Viktor Verschaeve en Jesse Vandenbulcke. "Wielrennen is al 15 jaar mijn passie en het is een droom die uitkomt dat Eline en ik met Viktor en Jesse een ritje konden rijden", zegt Wesley.De uitdaging is om een route te fietsen in de vorm van de Special Olympics Belgiummascotte en nadien te delen op Strava en sociale media met de hashtag #Special9. Wielrenners Steff Cras en Jesse Vandenbulcke van Lotto Soudal doen dit ook. Zo kunnen alle wielerliefhebbers de Specialatleten een hart onder de riem steken. "Iedereen die een fiets heeft kan meedoen. We willen onze atleten laten zien dat er niet alleen voor staan", moedigt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium, aan.Voor meer info kan u terecht op de website.