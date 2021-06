Filipijnse Yuka Saso (19) wint US Women's Open en schrijft golfgeschiedenis

De 19-jarige Yuka Saso is na een spannende thriller eindwinnares geworden op het US Women's Open golftoernooi (LPGA Tour/5,5 miljoen dollar), dat plaatsvond op de Olympic Fields golfbaan in het Amerikaanse San Francisco (Californië). Saso is de eerste Filipijnse golfer die een majortoernooi wint.

Yuka Saso © Reuters