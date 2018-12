Finale WK hockey wordt Derby der Lage Landen

In de halve finales haalden de Red Lions verpletterend uit tegen Engeland (FIH 4): 0-6. Bij de rust zaten de Red Lions al op rozen, na snelle goals van Tom Boon en op strafcorner van Simon Gougnard, die vrijdagnacht zijn vader verloor na een slepende ziekte. Als eerbetoon speelden de Belgen dan ook met een zwarte rouwband.

In het derde kwart gaf Cédric Charlier op aangeven van Felix Denayer de Engelsen de doodsteek. Met twee doelpunten na evenveel strafcorners zorgde Alexander Hendrickx voor de klinkende 0-5 tussenstand, in een dolle slotfase zette Sébastien Dockier de 0-6 eindstand op het scorebord.

De Belgische hockeymannen zijn meteen zeker van een eerste medaille ooit op een wereldkampioenschap hockey, en dat wordt dus al minstens zilver. Een vijfde plaats op het vorige WK, in 2014 in Den Haag, was het beste resultaat tot nog toe.

De Red Lions spelen zondag (14u30) de finale van het WK hockey in het Indiase Bhubaneswar tegen Nederland (FIH 4). Onze noorderburen haalden het in de halve finales met 4-3 in de shoot-outs van titelverdediger Australië, tevens de nummer een van de wereld. Na de reguliere speeltijd stond er 2-2 op het scorebord.

De Belgische hockeyers veroverden al eens brons op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen en op het EK van 2007 in Manchester en (veel) recenter zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en de Europese kampioenschappen van 2013 in Boom en 2017 in Amsterdam. In Bhubaneswar is goud het doel.

In de groepsfase konden de Belgen de steile ambities niet meteen kracht bijzetten. Ze wonnen maar nipt met 2-1 van Canada (FIH 11) en speelden 2-2 gelijk tegen gastland India (FIH 5). Vervolgens zetten ze wel Zuid-Afrika (FIH 15) met 5-1 opzij, schakelden ze in de barrages Pakistan (FIH 13) met 5-0 uit en waren ze in de kwartfinales met 2-1 te sterk voor Duitsland (FIH 6).