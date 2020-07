Tot de zomer van 1964 is er nog maar één renner in geslaagd om in één jaar zowel de Giro als de Tour te winnen: Fausto Coppi. In 1964 doet een tweede renner dat: Jacques Anquetil. Deze eindzege in de Ronde van Frankrijk is zijn vijfde, ook dat is een record.

De feiten

In een Tour die op diverse vlakken de geschiedenisboeken haalt _ daarover verder meer, is de laatste etappe een dubbele. 's Ochtends programmeert de directie een rit in lijn van een goeie 118,5 kilometer. Benoni Beheyt wint die in de spurt voor Ward Sels, de eerste helper van Rik Van Looy. Die is vroeg in de Tour zwaar gevallen, zodat zijn eerste luitenant in de spurt zijn kans mag gaan. Sels is pas 23 en profiteert van die vrijheid, hij wint dat jaar vier ritten. De Tour eindigt op de nationale feestdag, een dinsdag, niet op een zondag, en langs de kant staat een massa volk.

Na de rit in lijn kan het peloton even rusten. Nog niet definitief, na de middag staat er nog een tijdrit op de agenda. Vertrek in Versailles, aankomst in Parijs. Lengte: 27,5 km. Na de lunch verkent gele trui Anquetil nog een laatste keer het parcours, samen met zijn ploegleider Gemiani. In de auto. Daar beslissen ze over de verzetten. Het parcours is afwisselend heuvelachtig en vlak en Anquetil besluit op de bergjes (dit is voor de kenners) een 47x17 te laten monteren en voor de vlakke stukken een 54x13. Daarna probeert hij in een korte siësta tot rust te komen. Drie kwartier voor de start kruipt hij de fiets op, voor een opwarming van zo'n 12 km. Het wegdek ligt wat natjes, het regent lichtjes. Met zo'n half miljoen staan de Fransen langs het parcours op mekaar.

Het is zijn specialiteit, tijdrijden, maar veel foutenmarge is er niet. Met Poulidor en Anquetil staan twee Franse rondewinnaars tegenover mekaar, de eerste won de Vuelta, de tweede de Giro, en het tijdsverschil voor de start van de laatste halve rit bedraagt .. veertien seconden in het voordeel van Anquetil. Eén schuiver in een bocht, één lekke band en de gele trui verandert van schouder.

Zo ver komt het evenwel niet. Anquetil is direct sneller dan zijn rivaal, zij het maar een paar seconden. Pas in de laatste vijf kilometer wordt het pleit definitief beslecht en de kloof uitgediept tot finaal 55 seconden. Na winst in '57, '61, '62 en '63 is de vijfde eindzege binnen. Voor het eerst sinds Coppi in 1952 wint een renner in een jaar Giro én Tour.

Making of

Sport gedijt goed bij het tegen mekaar uitspelen van tegenpolen die om de macht strijden. Muhammad Ali vs Joe Frazier in het boksen, Ayrton Senna en Alain Prost in de formule 1, Gary Kasparov en Anatoli Karpov in het schaken, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in het voetbal. Of dichter bij huis: De Bruyne vs Hazard en de (non-) discussie of twee dirigenten wel passen in een team. De een wordt zelden zonder de ander genoemd en beide ontlenen ze aan die vete een nog grotere faam.

Het wielrennen van de jaren 60 kent zo'n tweestrijd tussen twee Fransen: Raymond Poulidor en Jacques Anquetil. Ze delen Frankrijk in twee, want al zijn ze beiden geboren in het land van Marianne, hun onderlinge verschillen kunnen amper groter zijn.

Anquetil, twee jaar ouder dan zijn rivaal en met beduidend meer overwinningen op zak, is de blonde glamourboy. Het idool van Parijs, de bourgeoisie. Hij houdt van feesten en vrouwelijk schoon en laat het geld rollen. De donkerharige Poulidor is de man van het volk, uit de grond getrokken van la France profonde , het Frankrijk buiten de hoofdstad. Een familievader die een rustig leven leidt en op de centen let - wat hem door zijn ploegmaats weleens kwalijk wordt genomen. Jan met de pet herkent zich in Raymond met de koerspet.

Hun duels worden vaak uitgevochten op de wegen van de Tour. Een eerste keer kruisen ze de degens in 1962, meteen onder een slecht gesternte voor Poupou , die kort voor de Tour een pink breekt en de start neemt in het gips. Het verleent hem wel een aura van vechtlust en doorzettingsvermogen. De berekende Anquetil, Monsieur Chrono, pakt in de laatste tijdrit zijn derde eindzege. Poulidor wordt derde, na Jef Planckaert. Na afloop wordt de weinig populaire winnaar uitgejouwd, Poulidor krijgt een ovatie. Het geneert hem.

De grote clash tussen beide opponenten wordt verwacht in 1964. Ze lossen de verwachtingen in en voeren hevig strijd. Op de flanken van de Puy de Dôme schommelen ze schouder aan schouder naar boven. Anquetil is vermoeid - de Giro heeft krachten gekost - maar bluft en Poulidor laat zich vangen. Te laat demarreert hij. Zo mist hij de gele trui op luttele seconden. Het zal hem in de laatste rit een definitief nadeel opleveren.

De Tour heeft dan al zijn grootste drama achter de rug. Op 11 juli, in de etappe van Bordeaux naar Brive-la-Gaillarde, gaat een tankwagen met aan het stuur een gendarme veel te snel een bocht in om een brug op te draaien, op een punt waar veel toeschouwers zijn verzameld om de renners te zien passeren. De camion maait letterlijk tientallen mensen van de weg. Zo'n 40 man komt in het water terecht, acht mensen overlijden ter plaatse, drie sterven later. Het is het meest dodelijke ongeval uit de Tourgeschiedenis. Als de renners passeren, zo'n kwartier na het ongeval, zien ze nog de ravage en de lichamen. Ze worden er stil van en hebben geen zin meer in koersen. Zes kilometer verder staat een toeschouwer, zich van niks bewust. 'Allez, wat sneller, bende luiaards', roept die als het peloton tegen een slakkengangetje passeert. Pierre Everaert, een Nordist, wordt het te machtig. Hij knijpt de remmen dicht en begint op de man te timmeren. Gendarmes en zijn ploegdirecteur moeten tussenbeide komen om hem te kalmeren. De spurt wordt nog ontsierd door een zware val en Sels wint.

En daarna

De grote kop in L'Equipe liegt er 's anderendaags niet om: 'Anquetil le vainqueur et Poulidor le héros'. Na afloop hebben beiden woorden van lof voor de ander en worden er enkele kussen uitgewisseld.

In de loop van 1965 begint de relatie te verzuren. De rivaliteit wordt aangewakkerd in de pers en de Anquetillistes en Poulidoristes staan elkaar net niet naar het leven. De renners laten zich zelf niet onbetuigd en geven elkaar geen hand meer, al probeert de brave Poulidor olie op de golven te gieten wanneer een journalist vraagt of hij zijn achterban niet in bedwang moet houden. 'Ja, natuurlijk, ' zegt Poupou, 'het moet sportief blijven.'

Maître Jacques rijdt dat jaar de Tour niet - een zesde zege levert hem geen extra geld op - maar hij draagt zijn ploegmaats op om te verhinderen dat Poulidor wint. Die hoeven dat karwei niet eens zelf op te knappen. Een jonge Italiaan, op het laatste moment aan de selectie toegevoegd, krijgt in een van de eerste ritten een vrijgeleide en zal nadien tonen dat hij een groot kampioen is: Felice Gimondi.

Zowel de Tour van 1966 als die van 1967 kent opnieuw een Franse winnaar, maar niet één van de grote twee. In 1966 moet Anquetil uitgeput opgeven, maar hij leidt eerst nog de achtervolging op de ontsnapte Poulidor, zodat zijn ploegmaat Lucien Aimar uiteindelijk het geel draagt in Parijs. In 1967 is er geen Anquetil meer, maar nu is het Poupou die ziek wordt en pas als negende finisht. De zege is voor Roger Pingeon.

Vijf eindzeges is nog steeds een record dat Anquetil later moet delen met Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Chris Froome kan zich dit jaar mits winst op dezelfde hoogte hijsen. Uiteraard won Lance Armstrong meer, zeven keer, maar zijn naam vind je vandaag niet meer terug op de erelijst.

