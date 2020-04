Nu is er Covid-19 dat voor lege stadions zal zorgen, vijf jaar geleden deden protesten tegen een gewelddadig politieoptreden in de Amerikaanse stad Baltimore dat voor de plaatselijke Orioles. Voor het eerst ging een baseball match door zonder publiek.

De feiten

Het is nog vroeg in de ochtend, als Adam Eaton van de White Sox naar zijn telefoon grijpt. 'We gaan het publiek zo snel mogelijk stil proberen te krijgen', tweet hij. Eaton probeert daarmee grappig te zijn, want publiek is die dag niet toegelaten. Dat lokt veel aandacht van de media, die sowieso al in de buurt waren voor wat er in de stad aan de hand was. De 92 zitjes in de perstribune zijn snel vol en niet toereikend voor het aantal aanvragen.

Drie zenders brengen de wedstrijd live op televisie. Fans die absoluut een glimp van de match willen zien, dagen op aan het stadion. Dat is op een plek niet helemaal afgesloten van de buitenwereld. Wie rijk is, de prijzen gaan tot 200 dollar, huurt snel een kamer op een van de bovenste verdiepingen van het Hilton die uitkijken op het veld. Sommigen kruipen zelfs op het dak.

Als de sporters het terrein opkomen en op een rijtje gaan staan alsof ze het publiek groeten, klinkt door het speakersysteem het volkslied. Normaal zingen de fans dat. De start van de wedstrijd is vervroegd naar 14 uur en iets meer dan twee uur later is ze al afgelopen. De Orioles haalden het met 8-2.

Na afloop geven de spelers hun indrukken aan de 92 verslaggevers. Iedereen vindt het een vreemde ervaring. Ze konden telefoons horen rinkelen, televisieverslaggevers commentaar geven en gesprekken op de persbanken volgen.

Wat voorafging

Weken van onrust en geweld gingen vooraf aan de bizarre wedstrijd. Het is nog ochtend op 12 april als een politiepatrouille in Sandtown Winchester, een buurt in de westelijke rand van Baltimore, Freddie Gray controleert. Gray is 25, Afro-Amerikaan en in het bezit van een knipmes. Hij wordt gearresteerd, verzet zich daarbij volgens getuigen niet, maar vraagt wel naar een puffer. Niks wijst op gezondheidsproblemen.

Maar de verhalen lopen uiteen over hetgeen daarna gebeurt, wanneer Gray overgebracht wordt naar het politiekanoor. Volgens de politieagenten begint Gray zich plots wél te verzetten en moeten ze herhaaldelijk stoppen om hem te kalmeren. Bij aankomst blijkt hij geraakt aan zijn nek, strottenhoofd en ruggengraat. Hij moet zelfs worden overgebracht naar het ziekenhuis. Gray raakt er later in een coma en sterft een week na zijn arrestatie. De betrokken agenten worden met betaald verlof gestuurd zolang het onderzoek loopt en de gouverneur zendt extra krachten naar de stad, waar protesten stilaan uitmonden in rellen.

De gemeenschap in Baltimore is ervan overtuigd: dit was een typisch geval van politiegeweld. Even later volgen de eerste manifestaties. De familie roept op tot vreedzaam protest, maar al snel wordt het grimmiger en gewelddadiger. De dag na Grays dood gaat een van de manifestaties in de richting van Camden Yards, waar de Baltimore Orioles bezig zijn aan hun baseballwedstrijd tegen de Boston Red Sox. Ook die manifestatie begint vredevol, maar ontspoort in de buurt van het stadion. Ramen worden aan diggelen geslagen, geparkeerde auto's beschadigd. De politie grijpt in en gaat over tot een lockdown van het stadion, nog tijdens de match. Ze is bang dat de manifestanten zullen proberen binnen te dringen. Niemand mag er in of uit, tot zolang de toestand buiten niet onder controle is.

De politie nam de relschoppers hardhandig aan © GETTY

Na de begrafenis breekt in Baltimore pas echt de hel los. Bendes gaan vol woede overal in de stad te keer, achternagezeten door de politie. Er komt een avondklok, na 22 uur mag niemand nog buiten, en de noodtoestand wordt afgekondigd.

Omdat alle politie moet worden ingezet om de veiligheid in de stad te waarborgen, moeten de Orioles thuiswedstrijden uitstellen. Twee van de drie tegen de Chicago White Sox worden een doubleheader in mei. Voor de derde match in deze series moet naar een andere oplossing worden gezocht. De MLB (Major League Baseball) helpt ook een handje: de wedstrijden tegen de Tampa Bay Rays worden omgedraaid en naar Tampa verplaatst.

Omdat men voor die derde match tegen de White Sox geen uitweg ziet in de kalender, van de spelersvakbond mogen maar een beperkt aantal matchen worden verplaatst, en de tijd te kort is om een en ander in Chicago te organiseren, komt er een noodoplossing: toch in Baltimore blijven, maar zonder publiek. Een primeur. Wedstrijden in het baseball werden eerder al uitgesteld, omwille van terreurdreiging (onder meer na 9/11 in 2001) of gingen eerder al door zonder publiek in kleinere liga's, maar een profwedstrijd zonder fans, dat gebeurde nog nooit. 'Een nieuwe trieste dag voor deze stad', is het commentaar van burgemeester Stephanie Rawlings-Blake.

Wat volgt

De spookwedstrijd zorgt voor veel financiële schade bij de Orioles. Uiteraard, een match zonder publiek zorgt alles samen voor een gemis van ongeveer 1 miljoen dollar.

Maar vooral Baltimore en haar lokale gemeenschap is zwaar getroffen. Op 1 mei 2015 geeft de lijkschouwer het lichaam van Gray vrij en maakt een doodsooraak op: moord. Zes officieren van de politie worden in beschuldiging gesteld. Drie ervan worden vrij snel vrijgesproken, tegen drie anderen worden een jaar later de beschuldigingen ingetrokken. De gemeenschap van Baltimore is nog lang in alle staten. De noodtoestand blijft duren tot 6 mei, minstens 250 mensen worden gearresteerd, tussen de 285 en 350 handelszaken beschadigd, 150 wagens in brand gezet. Het protest deint uit over de hele VS, met onder meer betogingen in New York, Boston, Seattle en Washington DC. Baltimore is vandaag nog steeds een industriestad, waar één vierde van de bevolking en ruim één derde van de kinderen in armoede leeft.

