De Formule 1 schakelde door het coronavirus over naar de wereld van de Esports. De allereerste virtuele GP ooit was niet te vergelijken met het echte werk, maar was toch een succes.

Al acht van de twintig Grand Prix dit jaar zijn uitgesteld of geannuleerd door het coronavirus. De traditionele opening in Australië en ook de GP's van Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan leiden al onder de pandemie. De Formule 1-wereld zocht en vond daarom een oplossing en entertaint intussen opnieuw haar talrijke fans door virtuele GP's te organiseren. Die Esports Virtual Grand Prix series worden verreden op de computerversie van F1 2019.De grid bestaat uitzonderlijk uit een mix van (ex-)Formule 1-rijders, Esporters, sporticonen en autosportcommentatoren. Zo raceten onder meer onze landgenoot Stoffel Vandoorne, F1-rijder Lando Norris, ex-wielrenner en zevenvoudig olympisch kampioen Sir Chris Hoy en singer-songwriter Liam Payne zich in de kijker.Inclusief raceoutfitTijdens de eerste virtuele GP van Bahrein namen de rijders het tegen elkaar op gedurende veertien laps. Net zoals in het echt reden ze kwalificatierondes om de posities op de startgrid te bepalen. De virtuele races tellen evenwel niet mee voor de wereldranking en dienen louter als entertainment, toch was aan de omkadering niet te merken dat het om een Grote Prijs voor het plezier gaat. Zo werd de GP van Bahrein voorzien van een voor- en nabeschouwing, commentaar en enkele interviews. Ook sommige rijders namen de race heel serieus, zoals de Chinese Guanyu Zhou die uiteindelijk ook won. De F2-rijder zat volledig uitgedost in raceoutfit -inclusief helm- aan zijn spelconsole. F1-rijder Lando Norris zorgde dan weer voor enkele hilarische beelden. De McLaren-rijder moest achteraan starten door problemen met zijn internetverbinding tijdens de kwalificaties en vroeg zijn collega's om tips. 'Ik zou de computer afzetten en een serie kijken', antwoordde Max Verstappen, terwijl Norris zelf dan weer lachte met George Russell die bij Williams veel ervaring heeft met starten vanop de laatste rij.Bekijk het volledige filmpje hier.SuccesjeTijdens de race zelf vielen wel enkele verschillen op. Maar of die storend waren, is maar de vraag. Anders dan in een gewone GP racete iedereen met een evenwaardige wagen en er trad minder schade op aan het voertuig. De rijders reden daardoor dichter bij elkaar, waardoor er spannende duels en knappe inhaalbewegingen bij de vleet waren. Qua entertainment, toch het doel van de Virtual Grand Prix series, was er weinig op aan te merken.Al ruim anderhalf miljoen fans bekeken de eerste virtuele GP op Youtube. Ook op Twitch, 's werelds meest toonaangevende livestreamingplatform voor gamers, scoorde de GP goed met bijna twee miljoen views. Op Facebook keken zo'n 800 000 fans naar de race en in totaal liezen duizenden fans enthousiaste reacties achter onder de video's. En dat zonder dat er voorlopig veel professionele rijders deelnamen. De cijfers komen evenwel nog niet in de buurt van de kijkcijfers tijdens een normaal raceweekend. Zo trok de GP van Italië in 2019 bijvoorbeeld 112 miljoen kijkers, maar met zo'n 4,5 miljoen kijklustigen voor een allereerste virtuele GP kan de organisatie toch niet klagen.Nog zeker tot mei organiseert de F1 virtuele GP's en dat tijdens elk weekend waarin een gewone GP gepland stond. In de andere weekends zullen de fans zelf de kans krijgen om het tegen F1-rijders op te nemen.Bekijk hieronder de volledige 'Not the Bahrain GP'.