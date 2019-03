Formule 1: kan Ferrari dominantie van Mercedes doorbreken?

Elk jaar weer overheerst de zenuwachtigheid op en rond het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de tien teams motor en wagen acht dagen - gespreid over twee weken - mogen testen. Op dag 6 liep het fout voor Sebastian Vettel, die met zijn Ferrari SF 90 bocht drie miste en in de banden crashte. 'Het was alsof de wagen even stuurloos was', zei de Duitse viervoudige wereldkampioen (2010-2013), die toch een goed gevoel aan Barcelona overhield. 'De wagen is goed en snel', klonk het.

