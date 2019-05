Voormalig autocoureur en Formule 1-legende Niki Lauda is overleden. De Oostenrijker stierf maandag vredig op 70-jarige leeftijd, omringd door zijn naasten. Dat heeft zijn arts Walter Klepetko dinsdagochtend gezegd. Ook de familie van de autocoureur bevestigde het overlijden.

Lauda, die de voorbije jaren op de circuits nog steeds een belangrijke rol vertolkte bij de racestal van Mercedes, verdween de laatste maanden uit beeld met een kwakkelende gezondheid. Begin augustus vorig jaar onderging hij een longtransplantatie. De ingreep was nodig omdat de Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen (1975, 1977 en 1984) in de Formule 1, ernstig ziek was.

Bij een crash op de Nürburgring in 1976 raakte Lauda zwaargewond, en ook zijn nieren en longen werden aangetast. Hij bleef nadien sukkelen met de gevolgen van het ongeluk, en onderging al twee keer een niertransplantatie.

Legendarisch werd Lauda door zijn terugkeer in de Formule 1, slechts 42 dagen na het ongeluk waarbij hij bijna levend verbrandde. Bij de grand prix op het circuit van Monza zes weken later zat hij weer in zijn Ferrari en reed naar de vierde plaats. Hij miste de wereldtitel op een punt.

Een jaar later bezorgde hij de Italiaanse renstal opnieuw de wereldtitel. Een jaar na zijn derde wereldtitel in 1984, besloot hij te stoppen. Zijn laatste GP-overwinning boekte Lauda in 1985 op het circuit in het Nederlandse Zandvoort, waar volgend jaar voor het eerst na 35 jaar weer een Formule 1-race wordt gehouden. Hij was ook de laatste winnaar op het circuit. In totaal won Lauda 25 F1-races, zijn eerste in 1974 in Spanje.

Na zijn racecarrière zette hij diverse luchtvaartmaatschappijen op, waarvan Laudamotion de laatste was. Lauda was als adviseur betrokken bij Ferrari en werd later teambaas bij het F1-team van Jaguar. Sinds september 2012 was hij betrokken bij de renstal van Mercedes, die sinds 2014 alle wereldtitels voor rijders en constructeurs heeft veroverd.

Formule 1-wereld: 'Je maakt voor altijd deel uit van onze geschiedenis'

'Zijn onstilbare dadendrang, zijn rechtlijnigheid en zijn moed blijven een voorbeeld en maatstaf voor ons allen', laat de familie van Lauda weten. 'Hij was een liefdevolle echtgenoot, vader en grootvader. We zullen hem zeer missen.'

Uiteraard rouwt ook de Formule 1-wereld om de dood van de kampioen. 'Rust in vrede, Niki Lauda', zo richt het F1-Twitteraccount zich tot de drievoudige wereldkampioen. 'Je zit voor altijd in onze harten, je maakt voor altijd deel uit van onze geschiedenis. De motorsportgemeenschap treurt vandaag om het verschrikkelijke verlies van een ware legende.'

Ferrari, waarvoor Lauda van 1974 tot 1977 aantrad, heeft het over een 'trieste dag' voor de sport. 'De grote Ferrari-familie heeft met veel verdriet het nieuws vernomen over de dood van onze vriend Niki Lauda, die twee keer (1975 en 1977) met de Scuderia de wereldtitel pakte. Je zal voor altijd in onze harten en die van de fans zitten.'

Ook McLaren, het team waarmee Lauda in 1984 zijn derde wereldtitel veroverde, rouwt om 'onze vriend, collega en wereldkampioen uit 1984. Niki blijft voor altijd in onze harten en vastgelegd in de geschiedenis.'

Nico Rosberg, die zich in 2016 voor Mercedes tot wereldkampioen kroonde, verklaart dat hij heel veel heeft geleerd van Lauda, die de voorbije jaren nog een belangrijke rol vervulde bij de Duitse renstal. 'Je hartstocht, strijdlust en geduld met de jonge piloten! Ik en je 100 miljoen grote fans, die je in je leven ook zoveel aangemoedigd hebt om in zware periodes niet op te geven, denken nu heel erg aan jou en je familie. Rust in vrede.'

Ook Stoffel Vandoorne postte een foto van Lauda, met daarboven: 'Rust in vrede, Niki. #Legende.'

'Met Niki Lauda verliest Oostenrijk één van zijn meest eminente persoonlijkheden', stelt de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. 'Het circuit was zijn thuis en de luchtvaart zijn liefde. Als geen ander heeft hij zich meermaals teruggeknokt in het leven. Hij is een voorbeeld qua moed, discipline en rechtlijnigheid.'