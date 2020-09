De Duitse viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel komt vanaf volgend seizoen in de Formule 1 uit voor Aston Martin, zo bevestigde het team.

De Britse constructeur is de opvolger van Racing Point, waar hij het zitje krijgt van Sergio Perez. De dertigjarige Mexicaan bevestigde woensdag al in de marge van de GP van Toscane op het Circuit van Mugello dat hij het team na dit seizoen zal verlaten.

'Ik ben heel erg trots dat ik vanaf volgend seizoen voor Aston Martin mag racen', klinkt het bij Vettel in een mededeling op de website van het team. 'Het is een nieuw avontuur bij een legendarische constructeur. Dit jaar zijn de resultaten al indrukwekkend en de toekomst oogt nog mooier.'

Het eerste zitje bij Aston Martin ging eerder al naar Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence Stroll.

Terugkeer

Voor Aston Martin is het een terugkeer naar de F1, waar het in een ver verleden in de seizoenen 1959 en 1960 al actief was, weliswaar met weinig succes. Sinds 2016 is Aston Martin sponsor van Red Bull Racing.

In de lente werd duidelijk dat er na zes jaar een einde kwam aan de samenwerking tussen de intussen 33-jarige Vettel en de Italiaanse renstal Ferrari, dat aan een horrorseizoen bezig is.

In 2015 kwam hij bij La Scuderia aan met vier wereldtitels op zak, maar nadien moest hij de dominantie van Mercedes ondergaan. Een vijfde wereldtitel kwam er niet, in 2017 en 2018 was hij er als vicewereldkampioen dichtbij.

De Britse constructeur is de opvolger van Racing Point, waar hij het zitje krijgt van Sergio Perez. De dertigjarige Mexicaan bevestigde woensdag al in de marge van de GP van Toscane op het Circuit van Mugello dat hij het team na dit seizoen zal verlaten. 'Ik ben heel erg trots dat ik vanaf volgend seizoen voor Aston Martin mag racen', klinkt het bij Vettel in een mededeling op de website van het team. 'Het is een nieuw avontuur bij een legendarische constructeur. Dit jaar zijn de resultaten al indrukwekkend en de toekomst oogt nog mooier.'Het eerste zitje bij Aston Martin ging eerder al naar Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence Stroll. Voor Aston Martin is het een terugkeer naar de F1, waar het in een ver verleden in de seizoenen 1959 en 1960 al actief was, weliswaar met weinig succes. Sinds 2016 is Aston Martin sponsor van Red Bull Racing. In de lente werd duidelijk dat er na zes jaar een einde kwam aan de samenwerking tussen de intussen 33-jarige Vettel en de Italiaanse renstal Ferrari, dat aan een horrorseizoen bezig is. In 2015 kwam hij bij La Scuderia aan met vier wereldtitels op zak, maar nadien moest hij de dominantie van Mercedes ondergaan. Een vijfde wereldtitel kwam er niet, in 2017 en 2018 was hij er als vicewereldkampioen dichtbij.