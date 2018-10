Frederik Van Lierde (11 Ironmandeelnames): de geheimen van een IJzeren man

De aanloop

Frederik Van Lierde: 'Tachtig procent van mijn jaar staat in het teken van Hawaï. Ik piek tussendoor wel naar andere Ironmans, zoals die van Nice eind juni ( die Van Lierde dit jaar voor de vijfde keer won, nvdr), maar daarvoor en zeker daarna plan ik elke hoogtestage, training en wedstrijd met het oog op half oktober. Na al die jaren weet ik perfect hoe ik richting topconditie moet groeien. Al moet je af en toe je lichaam én geest eens anders prikkelen. Daarom koos ik deze keer voor een nieuwe aanloop: de jongste jaren reisde ik vier weken op voorhand al naar Phoenix, in de VS, voor een laatste stage. Nu ben ik voor mijn laatste wedstrijd in Nice, naar Font- Romeu getrokken, om drie weken op hoogte te trainen. Erna heb ik mijn laatste trainingsblok van twee en een halve week thuis afgewerkt, inclusief slapen in mijn hoogtetent. Vorige vrijdag ben ik het vliegtuig richting Hawaï opgestapt, genoeg om tegen zaterdag het uurverschil van twaalf uur te overwinnen, en te wennen aan het hete, vochtige klimaat.

...