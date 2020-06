Het is een optie de Olympische Spelen van Tokio nog een keer uit te stellen als een nieuwe uitbraak van het coronavirus ook de uitgestelde Spelen in 2021 zou bedreigen. Dat zegt Haruyuki Takahashi, bestuurslid van het organisatiecomité, in de krant Nikkan Sports.

IOC-baas Thomas Bach gaf onlangs aan over te gaan tot een definitieve afgelasting als het mondiale sportevenement opnieuw moet worden geschrapt. Takahashi zegt dat dit de Japanse organisatie met een enorme schuld zou opzadelen. 'Niet alleen Japan, maar de hele wereldeconomie zou daar de klappen van krijgen.'

Vooralsnog is verder uitstel geen onderwerp van gesprek geweest tussen het organisatiecomité en het IOC. Uitstellen naar 2022 lijkt onhaalbaar, omdat in dat jaar ook de Winterspelen van Peking en het WK voetbal in Qatar gepland zijn.

Eerder werden de Olympische Spelen van 2020 met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vermoedelijk valt pas volgend voorjaar de beslissing over het doorgaan van de editie van 2021.

IOC-baas Thomas Bach gaf onlangs aan over te gaan tot een definitieve afgelasting als het mondiale sportevenement opnieuw moet worden geschrapt. Takahashi zegt dat dit de Japanse organisatie met een enorme schuld zou opzadelen. 'Niet alleen Japan, maar de hele wereldeconomie zou daar de klappen van krijgen.' Vooralsnog is verder uitstel geen onderwerp van gesprek geweest tussen het organisatiecomité en het IOC. Uitstellen naar 2022 lijkt onhaalbaar, omdat in dat jaar ook de Winterspelen van Peking en het WK voetbal in Qatar gepland zijn. Eerder werden de Olympische Spelen van 2020 met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vermoedelijk valt pas volgend voorjaar de beslissing over het doorgaan van de editie van 2021.