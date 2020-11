Op de slotdag van het EK judo in de Tsjechische hoofdstad Praag zijn Toma Nikiforov (-100 kg) en Sophie Berger (-78 kg) zaterdag allebei uitgeschakeld na hun eerste kamp.

Nikiforov (IJF 43), de Europese kampioen van 2018, verloor tegen de Let Jevgenijs Borodavko (IJF 29). Hij ging in de golden score met ippon onderuit nadat beide judoka's eerder twee bestraffingen hadden gekregen.

Het was zeven jaar geleden dat onze landgenoot nog eens verloor van de 34-jarige kampioen van Letland. De vorige keer dateerde van de herkansingen op het EK 2013 in Boedapest. Nikiforov nam ook al zes keer de maat van Borodavko.

Voor Nikiforov is deze nederlaag een flinke streep door de rekening richting kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Hij moet nu op het volgende EK in Lissabon dat op 29 april 2021 van start gaat vooraan eindigen om zijn kansen op Tokio te vergroten. Hij heeft daarbij het voordeel dat de Europese judoka's hun beste resultaat op beide EK's in rekening mogen brengen en dat het andere resultaat geschrapt wordt.

Sophie Berger (IJF 38) moest zaterdag, na drie bestraffingen (en de uitsluiting), haar meerdere erkennen in de Franse topper Madeleine Malonga (IJF 2), de regerende wereldkampioene.

De voorbije dagen won België drie keer brons met Matthias Casse (-81 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) en Charline Van Snick (-52 kg).

