De 15-jarige Russische kunstschaatsster Kamila Valieva krijgt geen schorsing na haar positieve dopingtest en mag daardoor starten in de individuele competitie op de Winterspelen van Peking, zo besliste het Internationaal Sporttribunaal TAS maandag.

Amerikaans olympisch comité teleurgesteld Het Amerikaans olympisch comité USOPC is teleurgesteld vanwege de beslissing van het Internationaal Sporttribunaal TAS. 'We zijn teleurgesteld met de boodschap die hiermee verspreid wordt', laat Sarah Hirshland, voorzitter van het USOPC, weten. 'Atleten hebben het recht te weten dat ze met dezelfde middelen strijden. Spijtig genoeg wordt dat recht hiermee genegeerd. Dit is een nieuw hoofdstuk in Ruslands systematische en alomtegenwoordige minachting voor een cleane sport.' Ook het Wereldantidopingagentschap WADA reageert teleurgesteld. 'De volledige motivering van het TAS hebben we niet ontvangen, maar het lijkt ons dat het Sporttribunaal voor zijn uitspraak de antidopingcode niet gerespecteerd heeft', klinkt het in een mededeling. 'In die code is er geen ruimte voorzien voor uitzonderingen voor beschermde personen, zoals minderjarigen.' Het Russisch olympisch comité ROC juicht de uitspraak van het TAS dan weer toe. 'Het beste nieuws van de dag', klinkt het in een korte mededeling. 'Het hele land staat achter haar.'

In de motivering van de uitspraak heeft het TAS het over 'onherstelbare schade voor de atlete, als zij uitgesloten zou worden van de Olympische Spelen'. Het sportribunaal benadrukte daarbij dat de atlete niet positief testte tijdens de Spelen en dat er nog steeds een disciplinaire procedure lopende is na die positieve test in december. Volgens het TAS werd de atlete pas erg laat op de hoogte gebracht van haar positieve test en moet zij de tijd krijgen om zich te verdedigen. Daarnaast haalde het Sporttribunaal haar jonge leeftijd aan en sprak ze van een 'daardoor beschermde status'.Over de grond van de zaak doet het Sporttribunaal echter geen uitspraak. De rechters oordeelden enkel of het al dan niet geoorloofd was de atlete een schorsing op te leggen. Voor een volledige uitspraak in de zaak is het wachten op het International Testing Agency (ITA), bevoegd voor dopingcontroles tijdens de Winterspelen. Mogelijk volgt die uitspraak pas na het einde van de Spelen op 20 februari.Valieva testte op 25 december positief op het verboden product trimetazidine. Het Russisch antidopingagentschap had het 15-jarige toptalent vorige week dinsdag een voorlopige schorsing opgelegd na het bekendraken van de positieve test, maar draaide na beroep van de kunstschaatsster die beslissing een dag later terug waardoor ze op de Spelen kon blijven. Het IOC, het Wereldantidopingagentschap WADA en de Internationale Schaatsunie ISU tekenden vervolgens beroep aan tegen het opheffen van die schorsing. De bal kwam zo in het kamp van het TAS te liggen. Na een hoorzitting beslisten drie rechters haar geen schorsing op te leggen. Valieva kwam deze Spelen al in actie met het landenteam, waarmee ze goud won, en is ook de topfavoriete voor de individuele competitie waarin ook Loena Hendrickx zal aantreden.De uitspraak van het TAS heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uitslag van de landenwedstrijd. Pas de dag na die wedstrijd werd de positieve test bekendgemaakt, de medailleceremonie werd uitgesteld.