De Nederlandse taekwondoka Reshmie Oogink moet de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan na een positieve coronatest. Ze moet tien dagen in quarantaine.

Oogink is de tweede Nederlandse sportster die niet in actie kan komen in Tokio. Woensdag testte skateboardster Candy Jacobs positief op covid-19. Ook zij zit in isolatie.

Sportkoepel NOCNSF liet donderdag ook weten dat een staflid van de roeiploeg in quarantaine moet omdat er corona bij hem of haar is geconstateerd. De naam van deze persoon is niet bekendgemaakt.

'Ik heb er geen woorden voor', aldus Oogink. 'Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière.'

Oogink deed in 2016 mee aan de Spelen in Rio de Janeiro. Ze werd toen in de kwartfinales uitgeschakeld. In 2017 behaalde ze brons bij de wereldtitelstrijd.

Ze kampte daarna met veel blessureleed en wist tot haar grote vreugde bij het olympisch kwalificatietoernooi in Sofia toch een ticket voor Tokio te pakken.

Alles over de Olympische Spelen in Tokio

Oogink is de tweede Nederlandse sportster die niet in actie kan komen in Tokio. Woensdag testte skateboardster Candy Jacobs positief op covid-19. Ook zij zit in isolatie. Sportkoepel NOCNSF liet donderdag ook weten dat een staflid van de roeiploeg in quarantaine moet omdat er corona bij hem of haar is geconstateerd. De naam van deze persoon is niet bekendgemaakt. 'Ik heb er geen woorden voor', aldus Oogink. 'Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière.'Oogink deed in 2016 mee aan de Spelen in Rio de Janeiro. Ze werd toen in de kwartfinales uitgeschakeld. In 2017 behaalde ze brons bij de wereldtitelstrijd. Ze kampte daarna met veel blessureleed en wist tot haar grote vreugde bij het olympisch kwalificatietoernooi in Sofia toch een ticket voor Tokio te pakken.Alles over de Olympische Spelen in Tokio