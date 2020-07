Een klein kaartje, voorzien van de handtekening van LeBron James en een stukje van het shirt dat de basketballer in zijn eerste jaar in de NBA droeg, heeft bij een veiling maar liefst 1,6 miljoen euro opgebracht.

Het gaat om een waar collector's item uit de zogeheten Patch Autograph Parallel-collectie. Het kaartje is gemaakt in het seizoen 2003-2004, toen de nu 35-jarige James bij Cleveland Cavaliers debuteerde in de NBA. Op het kaartje staat een foto van James, zijn handtekening en een stukje van het shirt dat hij droeg. Er zijn slechts 23 van zulke kaarten gemaakt.

De veiling op de website van veilinghuis Goldin Auctions begon op 150.000 dollar (130.000 euro). De biedingen liepen echter op tot 1,845 miljoen dollar, omgerekend 1,6 miljoen euro. Het zeldzame kaartje zou in handen zijn gekomen van een zakenman uit San Francisco. James, de superster van de NBA, speelt nu voor de Los Angeles Lakers.

Het gaat om een waar collector's item uit de zogeheten Patch Autograph Parallel-collectie. Het kaartje is gemaakt in het seizoen 2003-2004, toen de nu 35-jarige James bij Cleveland Cavaliers debuteerde in de NBA. Op het kaartje staat een foto van James, zijn handtekening en een stukje van het shirt dat hij droeg. Er zijn slechts 23 van zulke kaarten gemaakt. De veiling op de website van veilinghuis Goldin Auctions begon op 150.000 dollar (130.000 euro). De biedingen liepen echter op tot 1,845 miljoen dollar, omgerekend 1,6 miljoen euro. Het zeldzame kaartje zou in handen zijn gekomen van een zakenman uit San Francisco. James, de superster van de NBA, speelt nu voor de Los Angeles Lakers.