De Russische zwemmers Aleksandr Koedasjev en Veronika Androesenko mogen later deze maand toch aan de Olympische Spelen meedoen. De mondiale zwemfederatie FINA had het tweetal een voorlopige schorsing opgelegd omdat ze de dopingregels hadden overtreden. Het internationaal sporttribunaal TAS bepaalde zondag dat Koedasjev en Androesenko toch in actie mogen komen.

De FINA schorste de zwemmers op basis van onderzoek van het mondiale antidopingbureau WADA naar dopingstalen die begin 2019 werden meegenomen uit een laboratorium in Moskou, waar door de Russen geknoeid zou zijn met de bloed- en urinemonsters. 'De FINA erkent het TAS volledig als de onafhankelijke rechterlijke instantie in gevallen als deze. We zijn dankbaar voor hun snelle overweging van deze kwestie en we zullen de beslissing van TAS zowel respecteren als uitvoeren', aldus de FINA.

Koedasjev (25) doet voor het eerst mee aan de Spelen. De 30-jarige Androesenko was er ook in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) al bij.

Rusland is als sportland geschorst voor alle internationale competities, als gevolg van een grootschalige dopingaffaire. De schorsing loopt tot eind volgend jaar. Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze 'schoon' zijn, mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen en mondiale toernooien. Ze gaan als Team ROC naar Tokio. De naam Rusland, de Russische vlag en het nationale volkslied worden niet gebruikt.

