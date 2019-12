De Nederlandse golfcoach Auke Hempenius, die 26 jaar in Amerika woonde, schreef een boek over flow in golf: 'Go(lf) with the flow, how to get in the zone and stay there.' Sport/Voetbalmagazine schotelde hem drie vragen voor.

1. Waarin onderscheidt Go(lf) with the flow zich van alle andere golfboeken die al zijn verschenen?

Auke Hempenius: 'Go(lf) with the flow onderscheidt zich van alle andere golfboeken omdat de ervaring van flow, dus de optimale staat van zijn, voor het eerst losgekoppeld wordt van mentale coaching.'

'De nieuwe dimensie van coaching is cocreatie. Daarin gaan de gevende en de ontvangende cocreator samen de ontdekkingsreis aan om door middel van bewustzijnservaringen het individuele gevoel, het instinct en de intuïtie te trainen om zodoende de staat van flow vaker en voor langere periodes te beleven.'

2. U omschrijft een diepe ervaring van het golfspel als een prachtige metafoor voor het leven. Wat betekent dat precies in uw leven?

'Een euforische ervaring in golf is ongekend waardevol. Ik ben een zeer bevoorrecht mens dat ik met het fenomenale spel golf, golfers een dusdanig geweldig gevoel mag laten ervaren dat ze dit ook kunnen toepassen in hun privé- en zakelijk leven.'

'De flowervaring die ik zelf op de golfbaan vrijwel constant ervaar, wordt gevoeld en dan ook ervaren door de ontvangende cocreator. Daarom zijn cocreaties op de baan een cruciaal onderdeel van de ontdekkingsreis die Go(lf) with the flow is.'

3. Wie moet er uw boek zeker lezen?

'Iedereen die geïnteresseerd is in zijn optimale staat van zijn: de flowervaring. De perceptie is dat Go(lf) with the flow alleen voor de betere golfer is, maar niets is minder waar. Groepen van beginnende golfers en golfers met handicap 36 ervaren Go(lf) with the flow als een 'whole in one'-benadering, waardoor ze sneller en met meer plezier betere golfers worden.

'Genieten van golf is een kernwaarde van Go(lf) with the flow en dat kun je ervaren van beginner tot topspeler.'