Golfer Nicolas Colsaerts (39) is geveld door een ernstige en zeldzame nierziekte. Dat heeft de Brusselaar maandag bekendgemaakt op Instagram.

'De voorbije weken maakte ik een tocht mee die ik niemand toewens', aldus de Belgian Bomber, in zijn videoboodschap te zien in een ziekenhuisbed in het Mediclinic Parkview Hospital in Dubai. 'Ik ging langs bij mijn arts met gezwollen enkels, nog diezelfde dag werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Ze ontdekten vocht in één van mijn longen, meerdere bloedklonters in de longen, maar er was nog steeds geen diagnose. Het was één van de meest beangstigende dagen in mijn leven. Ik keek mijn vrouw in de ogen en zei haar dat ik nog niet klaar was om heen te gaan.'

'Na bijna een week in het ziekenhuis kreeg ik te horen dat ik een zeldzame nierziekte heb, namelijk 'primary membranous nephropathy'. Mijn lichaam valt eigenlijk mijn nieren aan en dat zorgt onder andere voor ernstig verlies van proteïnen.'

Colsaerts wordt intussen behandeld tegen de ziekte. 'We moeten hopen dat mijn lichaam reageert op deze behandeling. Het zal nog enkele weken of zelfs maanden duren vooraleer we weten of dit succesvol is', besloot Colsaerts, die nog de artsen en zijn vrouw bedankte.

