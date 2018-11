Gouden Derwael sluit WK af op de balk: 'Ik wil mooi kunnen eindigen'

'Ik wil gewoon nog een goede oefening doen om hier mooi te kunnen eindigen en we hopen op het beste', blikte Derwael vrijdag vooruit.

Voor de balkfinale plaatste Derwael zich met 13.766 punten als zesde, in de allroundfinale liet ze met 13.733 de tweede score optekenen. De Amerikaanse Simon Biles, olympisch- en wereldkampioene allround, deed het in de allroundfinale niet goed op de balk, maar was in de kwalificaties met 14.800 wel veruit de beste.

In augustus werd Derwael in Glasgow Europees vicekampioene, achter de Nederlandse Sanne Wevers, olympisch kampioene op het toestel. Wevers is er ook zaterdag bij.

In de kwalificaties was de Nederlandse met 14.100 vierde. Een andere te duchten concurrente is het Amerikaanse talent Kara Eaker, 15 jaar nog maar. Zij liet in de kwalificaties met 14.666 de tweede score noteren, net voor de Chinese Zhang Jin (14.100).