Kersvers olympisch turnkampioene Nina Derwael (21) is woensdag om 10u43 aangekomen op de luchthaven van Zaventem. Op de Olympische Spelen in Tokio veroverde ze de gouden medaille aan de brug met ongelijke leggers. 'Ik ga mijn medaille dichtbij me houden, dat ik ze zeker niet kwijtraak', reageerde ze.

Derwael droeg haar medaille rond de hals en werd verwelkomd door haar familie. Ze sprong in de armen van haar vriend, voetballer Siemen Voet. De delegaties van Gymnastiekfederatie Vlaanderen en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), met onder meer vicevoorzitter en kandidaat-voorzitter Jean-Michel Saive, overhandigden haar bloemen. Gezien de coronapandemie werd verder niemand toegelaten in de aankomsthal. Daarna stond Derwael de pers te woord.

Op Eén zagen ruim 1,4 miljoen kijkers de brugoefening van de Limburgse in de finale, en ook de pers was massaal opgedaagd. 'Ik heb nog nooit zo veel microfoons rond me gehad. Dit is heel overweldigend. Het begint meer en meer door te dringen wat ik gepresteerd heb. Ik heb ook bijzonder veel berichtjes gekregen', aldus Derwael, in 2018 en 2019 verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

'Ik heb een hele goede vlucht gehad en kon goed slapen. Mijn familie heb ik wel een kleine maand niet gezien, al die emoties heb ik niet met hen kunnen delen. Ik heb hen echt wel gemist op de Spelen. Al sinds de kwalificaties wachtte ik om hen een knuffel te geven. Ik ben blij dat ik terug hier ben en kijk uit naar alles wat op me af zal komen vandaag. Maar eerst en vooral wil ik nu genieten van mijn familie en gewoon thuis zijn. En daarna is het tijd voor fysieke en mentale rust. Ik ben heel blij, maar ook moe na het wegvloeien van de adrenaline', besloot Derwael, die nog geen idee heeft waar ze haar medaille zal bewaren.

Er wacht Derwael nog een drukke dag, want ze wordt omstreeks 19u ook nog in de bloemetjes gezet in haar thuisstad Sint-Truiden. Daarna wordt ze met een helikopter overgebracht naar Oostende voor de talkshow 'Van hier tot in Tokio' op Eén.

De tweevoudige wereldkampioene aan de brug werkte al jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio op niets minder dan goud. Ze kreeg 15.200 punten in de finale, wat volstond voor de olympische titel. Vorige week donderdag werd Derwael zesde in de allroundfinale.

