Groot voetbalonderzoek: "Federaal parket gaat uit van een criminele organisatie"

Het parket voert op dit moment 44 huiszoekingen uit in België. Aanleiding is een onderzoek naar matchfixing en witwaspraktijken in de Belgische voetbalcompetitie. Ook in het buitenland worden huiszoekingen uitgevoerd. Onder meer voetbalmakelaar Mogi Bayat, voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, Club Brugge-trainer Ivan Leko en scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden opgepakt voor verhoor.