In de nacht van zondag op maandag staat de hoogmis van het American football op het programma. Eleven Sports ging spreken met Guillaume Gillet, die enorm uitkijkt naar de Super Bowl.

Guillaume, wanneer is je passie voor de NFL ontstaan?

Guillaume Gillet: 'Lang geleden. Mijn liefde voor de VS lag aan de basis. Ik heb veel gereisd in Amerika. Dankzij mijn liefde voor dat land en dat continent en mijn passie voor buitenlandse sporten kreeg ik interesse in American football.'

Wat vind je het leukste aan de sport? Wat betekent ze voor jou?

Gillet: 'Al die gasten lijken wel machines. Fysiek zijn ze uitzonderlijk. Ze lijken er zwaar uit te zien, maar ze lopen wel 100 meter in 10 seconden. Dat is geweldig om te zien. Intelligentie speelt ook een grote rol. Zeker bij de quarterbacks. Ik vind het heerlijk om naar de matchen te kijken.'

Je had het over de Super Bowl. Die staat zondag op de plannign en gaat tussen de Los Angeles Rams en de Cincinatti Bengals. Had je die affiche verwacht?

Gillet: ' Het is vooral voor de Bengals heel speciaal, want zij hebben nog nooit een titel gewonnen. Ik denk dat zij één van de 12 of 13 ploegen zijn die die prijs nog nooit hebben gepakt. Het is dus een mooie kans voor hen. De Rams hebben hem al eens gewonnen. Maar ik denk dat niemand had verwacht dat ze het zo goed zouden doen.'

Wat is jouw pronostiek?

Gillet: 'Ik heb een lichte voorkeur voor de Bengals, vooral omdat zij nog nooit de Super Bowl hebben gewonnen. Dat zou super zijn voor de stad Cincinnati.'

Bekijk de volledige reportage dit weekend op Eleven Sports.

