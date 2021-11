De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft vandaag de Grote Prijs Formule 1 van Qatar gewonnen. De regerende wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding in de twintigste WK-manche van het seizoen en hij brengt zo zijn achterstand op Max Verstappen (Red Bull) in de WK-stand terug van 14 tot 8 punten. De Nederlander eindigde op de tweede plaats en sprokkelde nog een punt voor de snelste ronde.

Op het Losail International Circuit nabij Doha boekte de vanop de polepositie vertrokken Hamilton zijn zevende zege van het seizoen, de 102e in zijn carrière. De Nederlandse WK-leider Max Verstappen moest tevreden zijn met de tweede plaats. Verstappen startte na een gridstraf van vijf plaatsen pas vanaf de zevende plek.

Achter de Nederlander werd Fernando Alonso (Alpine) knap derde. De 40-jarige Spanjaard stond voor het eerst sinds 2014 op het podium van een GP. De Mexicaan Sergio Perez (Red Bull) en de Fransman Esteban Ocon (Alpine) vervolledigden de top vijf.

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) moest opgeven in het slot. Zijn wagen had te veel schade opgelopen nadat hij in het grind was beland.

De strijd om de F1-wereldtitel blijft dus een nek-aan-nekrace tussen Verstappen en Hamilton. Er staan nog twee GP's op het programma, op 5 december in Saudi-Arabië en op 12 december in Abu Dhabi.

