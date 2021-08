Handbiker Maxime Hordies (MH1) heeft dinsdag brons veroverd in de tijdrit op de weg op de Paralympische Spelen.

Hordies klokte na 16 kilometer op de Fuji International Speedway 47:01.23. Dat volstond voor een derde plaats.Het goud was voor de Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez (43:49.41), die het ruim haalde voor de Italiaan Fabrizio Cornegliani (45:44.56). Eerder dit jaar veroverde de 25-jarige Hordies ook al brons in zowel de tijd- als wegrit op het WK para-cycling. Hij rijdt woensdag ook nog de wegrit op de Paralympische Spelen. Het is de elfde Belgische medaille op deze Paralympische Spelen.