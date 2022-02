Hanne Desmet heeft België geen tweede medaille kunnen schenken op de Olympische Winterspelen. In de finale van de 1.500 meter shorttrack eindigde ze woensdag als vierde, weliswaar op ruime afstand van de top drie.

Het goud ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, die haar titel uit 2018 verlengde. Zij haalde het in 2:17.789 voor de Italiaanse Arianna Fontana, tweede in 2:17.862, en de Nederlandse Suzanne Schulting, derde in 2:17.865.

Desmet schaatste lange tijd achterin maar maakte in de laatste ronde nog een aantal plaatsen goed. Ze finishte uiteindelijk in 2:18.711 voor de Nederlandse Xandra Velzeboer (2:18.781), de Zuid-Koreaanse Lee Yubin (2:18.825) en de Chinese Han Yutong (2:19.060).

Hanne Desmet pakte vorige week vrijdag brons op de 1.000 meter (gewonnen door Schulting) en had enkele dagen eerder al verrast met een A-finale en een vijfde plaats op de 500 meter (gewonnen door Fontana).

