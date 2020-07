Volgens Duits onderzoek zou erythropoëtine (EPO) ingezet kunnen worden bij zware coronagevallen.

Het dopingmiddel EPO is vooral bekend uit de wielersport (denk maar aan het dopingschandaal rond dokter Eufemiano Fuentes), maar het werd ook gebruikt in andere duursporten zoals biatlon, triatlon, langlaufen en in een aantal disciplines in de atletiek.

EPO komt op een natuurlijke manier vrij als een reactie op zuurstoftekort. Het molecuul stimuleert de vorming van rode bloedcellen en verbetert zo de zuurstoftoevoer naar de hersenen en de spieren. EPO stimuleert niet alleen de bloedcellen, maar ook vele andere weefsels.

Nu blijkt dat het misschien een heilzame werking heeft in de strijd tegen het coronavirus.

Iran en Zuid-Amerika

Dat werd een eerste keer duidelijk toen eind maart een man met ernstige symptomen van Covid-19 in een Iraans ziekenhuis opgenomen werd. Aangezien de man ook slechte bloedwaarden had, schreef de behandelende arts hem EPO voor. Zeven dagen later kon hij het ziekenhuis al verlaten.

Een tweede aanwijzing dat EPO ingezet zou kunnen worden in de strijd tegen het coronavirus, komt uit Zuid-Amerika. Daar lijkt Covid-19 minder hard toe te slaan in hoger gelegen gebieden dan in het laagland. Het is geweten dat mensen die op grotere hoogte leven, meer rode bloedcellen hebben omdat ze EPO produceren.

Studie met mensen

Aan het Max Planck Instituut voor Experimentele Geneeskunde in het Duitse Göttingen wordt onderzoek verricht naar het effect van EPO op Covid-19. Hannelore Ehrenreich gelooft dat er een verband is tussen de toediening van EPO en het milde verloop van de ziekte.

'We hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat dialysepatiënten Covid-19 opmerkelijk goed verdragen. Het zijn juist deze patiënten die regelmatig erythropoëtine krijgen als onderdeel van hun dialyse', zegt Ehrenreich op de website van het Max Planck Instituut.

De onderzoekster legt uit dat het belangrijk is om deze aanwijzingen verder te bekijken. 'Covid-19 kan zulke ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben, dat we elk bewijs van een beschermend effect van EPO moeten onderzoeken. Er is immers geen vaccin of geneesmiddel beschikbaar op dit moment. We bereiden daarom momenteel een studie met mensen voor, om het effect van EPO in Covid-19 te onderzoeken; een zogenaamde proof-of-concept studie.'

