Zes titels en evenveel Belgische bekers, maar Hendrik Tuerlinckx is nog lang niet verzadigd. Op naar landskroon nummer zeven: 'Deze hechte vriendengroep wil Stijn Dejonckheere en Ruben Van Hirtum koste wat het kost een mooi afscheid bezorgen.'

'Mijn elfde seizoen bij Knack Roeselare? Ik denk het.' Hendrik Tuerlinckx lijkt zelf even de tel kwijt. 'Dat is heel lang, ja ( lachje). Ik had dat nooit verwacht toen ik hier in 2008 een tweejarig verbintenis tekende als receptiehoekspeler. Maar ik voelde me goed, kreeg een verbeterd contract, meer verantwoordelijkheid en waardering als aanvoerder, speelde Champions League, startte een gezin: allemaal factoren die me uiteindelijk in Roeselare hielden.'

