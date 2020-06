Heel wat spelers voelen er om diverse redenen weinig voor om eind juli naar Orlando af te zakken. Trekt geld hen over de streep?

Op 11 maart werd het 74e NBA-seizoen stilgelegd vanwege het coronavirus. De competitie wordt normaal gezien hervat op 30 juli in het Disney World Resort in Orlando (Florida).

Het probleem is dat Florida op dit moment een van de ergst getroffen staten door het coronavirus is. Dagelijks komen er duizenden besmettingen bij en er zijn al meer dan 3000 doden gevallen. De staat wordt dan ook omschreven als een 'corona hot zone'.

Bij heel wat basketters die daar eind komende maand verwacht worden, heerst er daarom scepsis. Ook Kevin Durant uitte onlangs zijn twijfels. De sterspeler van de Brooklyn Nets zal er sowieso niet bij zijn, want hij revalideert nog van een afgescheurde achillespees. Maar mocht hij niet geblesseerd zijn, zou hij waarschijnlijk ook niet gaan, liet hij weten.

'Ik zou er niet naartoe gegaan zijn omdat de situatie, zoals ze er nu uitziet, zo onzeker is. Het is zo onvoorspelbaar.'

'Als de jongens zich veilig genoeg voelen om te gaan, dan is dat cool en steun ik hen. Als ze vinden dat ze daar niet naartoe moeten gaan of zich niet veilig voelen, dan steun ik hen ook. Ik sta achter wat de groep wil.'

Andere redenen

Durant is niet de enige basketter die niet erg enthousiast is over de herstart van de basketcompetitie in Orlando. Afgezien van het gezondheidsrisico zijn veel spelers niet opgezet met het feit dat ze één à twee maanden in een hotel zullen moeten doorbrengen, ver weg van hun familie en vrienden.

Kyrie Irving, eveneens een speler van de Brooklyn Nets, droeg eerder nog een ander argument aan om niet naar Orlando af te zakken. Hij zei dat hij er niet veel voor voelde om met een groot aantal andere zwarte spelers uit de NBA naar een stad in lockdown te reizen met als doel om de massa te entertainen.

De Black Lives Matter-beweging en de sociale onrechtvaardigheid waar zwarten nog steeds het slachtoffer van zijn, speelt dus ook een rol in deze discussie. Sommige spelers vinden dat dan weer een argument vóór een herstart van de NBA, omdat ze op die manier weer over een platform beschikken om hun stem luider te laten horen en veranderingen door te drukken.

Een en ander zal de komende dagen nog op de spits gedreven worden, want tegen 1 juli moeten de deelnemende clubs hun selecties indienen.

Money, money, money

Waarom zouden spelers dan wél naar Orlando afzakken? Eén antwoord: geld. It's all about the money.

Als de rest van het NBA-seizoen geannuleerd wordt, dan zou er in totaal 645 miljoen dollar aan spelerslonen verloren gaan. Met een herstart van het seizoen kan daarvan nog 300 miljoen dollar gerecupereerd worden, zo schrijft ESPN.

Steve Van Herpe

Op 11 maart werd het 74e NBA-seizoen stilgelegd vanwege het coronavirus. De competitie wordt normaal gezien hervat op 30 juli in het Disney World Resort in Orlando (Florida).Het probleem is dat Florida op dit moment een van de ergst getroffen staten door het coronavirus is. Dagelijks komen er duizenden besmettingen bij en er zijn al meer dan 3000 doden gevallen. De staat wordt dan ook omschreven als een 'corona hot zone'. Bij heel wat basketters die daar eind komende maand verwacht worden, heerst er daarom scepsis. Ook Kevin Durant uitte onlangs zijn twijfels. De sterspeler van de Brooklyn Nets zal er sowieso niet bij zijn, want hij revalideert nog van een afgescheurde achillespees. Maar mocht hij niet geblesseerd zijn, zou hij waarschijnlijk ook niet gaan, liet hij weten.'Ik zou er niet naartoe gegaan zijn omdat de situatie, zoals ze er nu uitziet, zo onzeker is. Het is zo onvoorspelbaar.''Als de jongens zich veilig genoeg voelen om te gaan, dan is dat cool en steun ik hen. Als ze vinden dat ze daar niet naartoe moeten gaan of zich niet veilig voelen, dan steun ik hen ook. Ik sta achter wat de groep wil.'Durant is niet de enige basketter die niet erg enthousiast is over de herstart van de basketcompetitie in Orlando. Afgezien van het gezondheidsrisico zijn veel spelers niet opgezet met het feit dat ze één à twee maanden in een hotel zullen moeten doorbrengen, ver weg van hun familie en vrienden.Kyrie Irving, eveneens een speler van de Brooklyn Nets, droeg eerder nog een ander argument aan om niet naar Orlando af te zakken. Hij zei dat hij er niet veel voor voelde om met een groot aantal andere zwarte spelers uit de NBA naar een stad in lockdown te reizen met als doel om de massa te entertainen. De Black Lives Matter-beweging en de sociale onrechtvaardigheid waar zwarten nog steeds het slachtoffer van zijn, speelt dus ook een rol in deze discussie. Sommige spelers vinden dat dan weer een argument vóór een herstart van de NBA, omdat ze op die manier weer over een platform beschikken om hun stem luider te laten horen en veranderingen door te drukken. Een en ander zal de komende dagen nog op de spits gedreven worden, want tegen 1 juli moeten de deelnemende clubs hun selecties indienen.Waarom zouden spelers dan wél naar Orlando afzakken? Eén antwoord: geld. It's all about the money.Als de rest van het NBA-seizoen geannuleerd wordt, dan zou er in totaal 645 miljoen dollar aan spelerslonen verloren gaan. Met een herstart van het seizoen kan daarvan nog 300 miljoen dollar gerecupereerd worden, zo schrijft ESPN.Steve Van Herpe