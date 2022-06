Golden State Warriors vs. Boston Celtics: een droomaffiche in de NBA-finals 2022, die donderdagnacht beginnen. Tot voor een (half) jaar wel een onverwacht duel, want beide teams klommen uit een diepe put. Hoe zijn ze daar geraakt. En wie zijn de opvallende figuren? Een vooruitblik aan de hand van 22 opvallende weetjes.

1. Na als derde te zijn geëindigd in de reguliere competitie van de Western Conference en achtereenvolgens Denver (4-1), Memphis (4-2) en Dallas (4-1) te hebben uitgeschakeld bemachtigde Golden State voor de zesde keer in de voorbije acht jaar (sinds 2015) een finaleticket. Een serie die het laatst werd neergezet door de Chicago Bulls van Michael Jordan in de jaren negentig. Daarvoor slaagden alleen de LA Lakers van Magic Johnson (in de jaren tachtig) en... de Boston Celtics van Bill Russell (in de jaren vijftig/zestig) daarin. De Warriors kunnen de zevende titel veroveren uit de geschiedenis van de franchise (een evenaring van de Chicago Bulls als derde op de alltime NBA-ranking), en hun vierde titel sinds 2015.2. Golden State klom uit een diep dal, nadat de Warriors in het seizoen 2020 het slechtste record in de NBA hadden, en zich ook vorig seizoen niet konden plaatsen voor de play-offs (uitgeschakeld in het play-in-toernooi). Verklaring daarvoor: het vertrek van Kevin Durant na de verloren finals van 2019 tegen Toronto. En de zware knie- en achillespeesblessures van scherpschutter Klay Thompson, die ruim twee seizoenen niet speelde, en pas in januari dit jaar zijn comeback maakte. Ook twee andere sleutelspelers, Steph Curry en Draymond Green, waren langere periodes out met blessures. 3. Boston staat voor het eerst sinds 2010 (toen tegen de LA Lakers) in de finals. Daarin gaan de Celtics op zoek naar de achttiende titel uit de clubgeschiedenis. Als dat lukt, worden ze weer alleen recordhouder in de NBA, want sinds de titel van 2020 tellen de LA Lakers er evenveel.4. Nadat ze de Brooklyn Nets van Kevin Durant en Kyrie Irving klopten met 4-0, hadden de Celtics zeven matchen nodig om eerst de Milwaukee Bucks en vervolgens de Miami Heat uit te schakelen in aanloop naar de finale. Het laatste team dat twee 'games seven' moest spelen in de halve finale en finale van een conference, vooraleer door te stoten naar de finale? De Philadelphia 76ers, in het seizoen 2000/01. Van de in totaal zes vorige clubs met zo'n zwaar parcours richting de finale konden alleen de LA Lakers, in het seizoen 1987/88, de NBA-titel veroveren.5. Dat de Celtics de finale haalden is zeer opmerkelijk, gezien hun eerste helft van het reguliere seizoen, waarin ze op 6 januari 2022 pas élfde stonden in de Eastern Conference, met 18 zeges op 39. Halfweg de competitie was hun rapport 20 overwinningen op 41 matchenSlechts zes teams bereikten, na een losing record halverwege het reguliere seizoen, ooit de finale. De laatste keer dateert al van 1980/81, toen met de Houston Rockets.6. Beide teams behoorden bij de bookmakers, voor het seizoen, dan ook niet tot de topkandidaten voor de NBA-titel. De Warriors stonden bij de Caesars Sportsbook in Las Vegas genoteerd aan 10 tegen 1, Boston zelfs aan 50 tegen 1 - in februari zelfs aan 66 tegen 1.Als de Celtics de titel pakken, worden zij, wat betreft die notering voor het seizoen, de grootste long shot in 35 jaar.7. De laatste keer dat zowel de Warriors als de Celtics de finals bereikten, dateert al van 1964, toen met Wilt Chamberlain en Bill Russell als respectieve grote vedetten. Boston won toen met 4-1.8. Sinds het eerste seizoen van Steve Kerr als coach, en de start van de huidige Warriorsdynastie heeft slechts één team een 'winning record' in het reguliere seizoen tegen de Warriors: de Boston Celtics. Dit seizoen wonnen beide teams elk een van de twee onderlinge duels. Opvallend: telkens op verplaatsing. Het laatste vond plaats in maart toen de Celtics de Warriors in eigen huis afdroogden met 88-110. 9. De leuze 'offense wins games, defense wins championships' geldt meer dan ooit dit seizoen. De Celtics hadden de beste verdediging in het reguliere seizoen met het minste toegestane aantal punten, de Warriors hadden de op twee na beste defense.Wat betreft 'defensive efficiency' staan beide teams zelfs bovenaan (elk een rating van 105.6). Het is van 1996 geleden (met de Bulls en de Seattle SuperSonics als finalisten) dat de twee beste defensieve teams de eindstrijd haalden.10. Qua salarissen is er een duidelijk verschil tussen de twee clubs: Golden State heeft de hoogste loonlast in de NBA (met een torenhoge 'repeater tax' erbovenop): 179 miljoen dollar vs. 138 miljoen dollar voor Boston, dat elfde staat in die ranking. 11. De Warriors kunnen zich dat permitteren want hun Chase Center, dat in oktober 2019 werd geopend, is een zeer lucratieve bron van inkomsten. In de eerste drie rondes van de play-offs goed voor zo'n 72 miljoen dollar aan verkochte tickets (21 + 21 + 30 miljoen). Elke komende finalematch zal zelfs zo'n 15 miljoen dollar opleveren.12. Nog groter is het verschil qua ervaring in de NBA-finals. Alle Warriorsspelers samen hebben er 123 matchen gespeeld. De Celtics... 0. De laatste keer dat het ene team meer dan 100 finalematchen op de teller had staan, en het andere geen enkele? In 1997: de Chicago Bulls van Michael Jordan (134) vs. de Utah Jazz van Karl Malone en John Stockton (0).13. Warriorscoach Steve Kerr en zijn Celticscollega Ime Udoka zijn pupillen van Gregg Popovich, de head coach van San Antonio. Beiden speelden voor de Spurs en werden er later ook assistent-coach, onder Pop. 14. Ime Udoka is al de vierde NBA-coach sinds 2015 die in zijn debuutseizoen de finals haalt. Eerder waren dat... Steve Kerr (2015), Tyronn Lue (2016, Cleveland) en Nick Nurse (2019, Toronto). Die drie wonnen ook meteen een titel. Zes andere debuterende coaches zijn daar ook in geslaagd, maar allemaal voor 1982 (toen Pat Riley met de LA Lakers).15. Ook de eigenaars van beide franchises kennen elkaar goed: die van de Celtics, Wyc Grousbeck, en die van de Warriors, Joe Lacob, zijn al jarenlang goed bevriend. Voor hij de Warriors kocht, was Lacob zelfs vier jaar een minderheidsaandeelhouder van de Celtics. 16. Beide clubs zijn een toonbeeld van hoe je een team kunt bouwen met continuïteit en goede draftpicks, niet via free agency. Voor het eerst sinds 1998 (de finale tussen de Chicago Bulls van Michael Jordan en de Utah Jazz) zijn de drie topscorers van beide ploegen spelers die er ook hun NBA-carrière zijn begonnen: Steph Curry (34 jaar, 2009, 7e pick), Klay Thompson (32 jaar, 2011, 11e pick) en Jordan Poole (22 jaar, 2019, 28e pick) bij de Warriors. En Jayson Tatum (24 jaar, 2017, 3e pick), Jaylen Brown (25 jaar, 2016, 3e pick) en Marcus Smart (28 jaar, 2014, 6e pick) bij de Celtics.17. Het leeftijdsverschil tussen de twee topscorers van de Warriors (Curry en Thompson) en de Celtics (Tatum en Brown) bedraagt acht jaar (33 vs. 25). De grootste kloof tussen de twee topscorers van beide NBA-finalisten sinds 1994/95. Toen namen Shaquille O'Neal en Penny Hardaway (elk 23 jaar) het met hun Orlando Magic op tegen de Houston Rockets van Hakeem Olajuwon en Clyde Drexler (elk 32 jaar). Ze verloren met 4-0...18. Jayson Tatum, die verkozen werd tot MVP van de Western Conference Finals, is de enige speler uit het All NBA First Team die de finale heeft gehaald. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Luka Doncic (Dallas), Nikola Jokic (Denver) en Devin Booker (Phoenix) werden eerder uitgeschakeld. Met ook nog Joel Embiid (Philadelphia), naast bovengenoemde vier, bereikte ook niemand uit de top vijf van de MVP-verkiezing de finale. Tatum werd daarin... zesde.19. Stephen Curry heeft nu 21 van zijn 25 play-offseries gewonnen, of 84 procent. Zijn zegepercentage qua aantal matchen? 89 op 128, of 69,5 procent. Beter dan gelijk welke voormalige MVP in de NBA-geschiedenis (met minimaal 50 play-offmatchen op de teller). Na hem volgen op die ranking: Magic Johnson (67,4%), Michael Jordan (66,5%), LeBron James (65,4%) en Kareem Abdul-Jabbar (65%).20. Voor Celticsspeler Al Horford (36) worden de finals heel speciaal: hij speelde in vijftien seizoenen liefst 141 play-offmatchen (inclusief die van dit seizoen) voor hij het eerst de finals bereikte, de langste serie in de NBA-geschiedenis.21. Mogelijke bepalende factor: door hun game seven tegen de Miami Heat (zondagavond) konden de Boston Celtics slechts drie dagen rusten voor de eerste finalematch op donderdagavond. De Warriors hadden daarentegen een hele week vrijaf, niet onbelangrijk voor de oudere benen van dertigers Curry, Thompson en Green. Ook de geblesseerden Andre Iguodala (nek), Gary Payton II (elleboog) en Otto Porter Jr. (voet) kunnen/zullen in de finals misschien weer speelklaar raken. De Warriors hebben bovendien thuisvoordeel, waardoor ze ook geen vliegreis moeten maken voor de eerste twee cruciale matchen.22. Dat wordt trouwens een lange vliegreis, want de afstand tussen Boston en San Francisco (waar Golden State speelt) bedraagt 4331 km, de grootste afstand in kilometers tussen twee NBA-finalisten sinds diezelfde twee clubs voor het laatst de finale speelden in 1964. Als de finals tot zeven matchen gaan, zullen Tatum en co 21.653 kilometer moeten vliegen, Curry en co 'slechts' 17.322 km.