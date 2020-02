Vrijdag begint in Melbourne het WK zeilen in de Laser Radialklasse, het laatste grote doel van Emma Plasschaert (26) voor de Olympische Spelen. Dat zijn echter kortetermijndoelen. Haar coach Mark Littlejohn legt uit waarom.

Eind 2018 werd Mark Littlejohn de nieuwe coach van Emma Plasschaert. Ter vervanging van de Tsjech Jakub Kozelsky, die een te druk gezinsleven had en ook niet de expertise die Littlejohn wel bezit. Die gidste immers Britse en Nederlandse wereldtoppers als Ben Ainslie, Shirley Robertson en Marit Bouwmeester naar olympische medailles en was ook coach van het Amerikaanse zeilteam.

De belangrijkste vraag die de Nieuw-Zeelander in zijn eerste gesprek met zijn nieuwe Belgische poulain stelde: wat is je grootste doel? Een olympische medaille behalen? Of een master, een meester in je sport worden?

"Ik heb Emma enkele weken bedenktijd gegeven", vertelt Littlejohn. "En toen, in aanloop naar het EK (mei 2019, nvdr), kwam het antwoord: 'I want to become a master!' Een totaal verschillende benadering, met als doel om het beste uit zichzelf te halen, over een lánge termijn, ver voorbij de Olympische Spelen in Tokio.

"Ik heb Emma leren inzien dat in álles wat ze doet - trainen, eten, slapen, zich ontspannen naast de boot... - dat streven naar 'meesterschap' een deel van haar moet zijn. Een échte master word je in een zeer ingewikkelde sport als zeilen immers pas na vele jaren. Het is bijna a lifetime pursuit, een levenslange zoektocht."

Bij de vrouwen is volgens de Nieuw-Zeelander daar zelfs nog niemand in geslaagd. "Ook Marit Bouwmeester (olympisch kampioene van Rio 2016, zilver in Londen 2012 - onder Littlejohn, nvdr) niet, neen. De dames lopen op dat vlak zo'n vier jaar achterop in vergelijking met de mannen. Maar zelfs daar zijn er 'slechts' een zes, zevental die zich een master kunnen noemen. Zeilers die, onder de hoogste stress, hun sport toch heel simpel doen lijken en dat zélf ook zo ervaren. Alsof het een tweede natuur wordt, bijna kunst."

Hoe Plasschaert volgens haar coach dat meesterlijke niveau moet bereiken, kan u lezen in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 19 februari.

