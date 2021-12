Met een recordaantal van zeven olympische medailles waren de Spelen in Tokio hét hoogtepunt van het Belgische sportjaar. Al schitterden onze topatleten, van jong tot oud, ook in andere grote competities en kampioenschappen. Een overzicht in 21 opvallende cijfers.

3

Zoveel Belgen hebben de trilogie ooit gerealiseerd: én Europees, én wereldkampioen, én olympisch kampioen worden in hetzelfde nummer: Fred Deburghgraeve (100 meter schoolslag), Nafi Thiam (zevenkamp), en sinds afgelopen zomer ook Nina Derwael (brug met ongelijke leggers).

Zoveel Belgen hebben de trilogie ooit gerealiseerd: én Europees, én wereldkampioen, én olympisch kampioen worden in hetzelfde nummer: Fred Deburghgraeve (100 meter schoolslag), Nafi Thiam (zevenkamp), en sinds afgelopen zomer ook Nina Derwael (brug met ongelijke leggers).Uitzonderlijk voor een Belgische turnster, in een vrouwensport die wordt gedomineerd door de grootmachten. Voor olympisch turngoud behaald door een atlete uit een land met nog mínder inwoners dan België moet je al terugkeren naar 1992, toen de Hongaarse Henrietta Ónodi olympisch kampioene op de sprong werd.Team BelGym werd daarnaast achtste in de allroundfinale voor landenploegen, als met voorsprong het kleinste land qua inwoners in die finale (naast China, VS, Rusland, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië).Het zegepercentage van de Red Lions op de Spelen in Tokio: zeven overwinningen op acht matchen, en slechts één gelijkspel (toen in de groepsfase tegen Groot-Brittannië niets meer op het spel stond). Het was al van de Spelen van 1972 geleden dat een olympisch hockeykampioen bij de mannen een nog beter rapport (qua percentage) kon voorleggen: toen behaalde West-Duitsland acht op negen zeges. De Red Lions realiseerden zo een unieke hockeytrilogie voor een Europees land: in één olympiade Europees, wereldkampioen én olympisch kampioen worden.Het fenomenale (netto)afwerkingspercentage van Alexander Hendrickx op de strafcorner in het olympisch hockeytoernooi: 12 keer raak op 23 pogingen. Met ook twee goals uit een penalty stroke werd hij de strafste olympische topschutter sinds 1980.Zoveel keer olympisch goud behaalde België op 5 augustus 2021 binnen hetzelfde uur, met de Red Lions en Nafi Thiam. Voor het eerst veroverde ons land zo twee olympische titels op dezelfde dag, in twee verschillende sporten.De plaatsen van Nafi Thiam en Noor Vidts op de olympische zevenkamp. Een nationale primeur, want nog nooit eindigden twee Belgische atleten (m/v) in de top vijf van hetzelfde atletieknummer op dezelfde Olympische Spelen, inclusief een medaille.Naast de zeven olympische plakken in Tokio strandde een ploeg of atleet van Team Belgium ook evenveel keer op een ondankbare vierde plaats, het hoogste aantal in de naoorlogse Olympische Spelen. Ook het aantal olympische diploma's (top 8) was een naoorlogs record: 26 stuks.Zoveel jaar, plus 5 maanden en 8 dagen oud was Matthias Casse toen hij brons behaalde in Tokio, als de jongste Belgische judomedaillist ooit op de Spelen, bij de mannen. Eerder op het jaar werd de Hemiksemnaar ook de eerste Belgische mannelijke judoka die een wereldtitel veroverde.Zoveel jaar na het brons van de Belgische jumpingploeg op de Spelen van Montréal 1976 behaalden Jérôme Guery, Pieter Devos en Grégory Wathelet in Tokio nog eens brons voor ons land.Als pas de vierde Belgische ploeg sinds 1976 die een olympische plak veroverde, naast het roeiduo Dirk Crois & Pierre-Marie Deloof (zilver 1984), de 4x100 meterdames (goud 2008) en de Red Lions (zilver, 2016, goud 2021).Het aantal landen dat op de jongste vier Olympische Spelen (van 2008 tot 2021) telkens de 4x400 meterfinale haalde bij de mannen: de VS en... België. De Tornado's eindigden in Tokio zelfs voor de tiende opeenvolgende keer in de top vijf op een mondiaal kampioenschap (WK of Olympische Spelen).De plaats van Lotte Kopecky in de olympische wegrit bij de vrouwen. Het beste resultaat ooit voor een Belgische vrouw op de Spelen. Voor Tokio stond dat op naam van Heidi Van De Vijver (achtste in Sydney).Kopecky voegde daar in het najaar, als eerste landgenote ooit, ook de wereldtitel in de puntenkoers bij de vrouwen aan toe.In zoveel opeenvolgende internationale landenkampioenschappen (EK 2017, 2019 en 2021, WK 2018, Olympische Spelen 2021) werd Emma Meesseman verkozen tot de All Star Five, de beste ploeg van het basketbaltoernooi bij de vrouwen.Het aantal medailles dat de Belgische paralympische atleten behaalden in Tokio. Het hoogste aantal sinds 1996 (toen 25 olympische plakken), met onder meer goud voor Laurens Devos in het tafeltennis, Michèle George (tweemaal) in de dressuur en Peter Genyn op de 100 meter.Slechts zoveel/weinig atleten liepen er dit jaar een snellere tijd op de marathon dan Bashir Abdi's Europees record van 2u03'36'' eind oktober in Rotterdam. Alleen Titus Ekiru was in mei, in Milaan, nog 39 seconden rapper (2u02'57'').Abdi, die ook olympisch brons veroverde in Tokio, werd zo de veertiende snelste loper ooit op de marathon, en zette volgens het puntensysteem van World Athletics ook het strafste (huidige) Belgische record neer, beter dan dat van Nafi Thiam en Tia Hellebaut op de zevenkamp en in het hoogspringen.Zoveel atleten hebben in de juniorencategorie bij de mannen in 2021 een wereldrecord gevestigd, onder wie onze landgenoot Jente Hauttekeete, op de zevenkamp (indoor). De Oost-Vlaming veroverde ook goud op het EK in de tienkamp (met de vierde beste score ooit) én zilver op het WK voor junioren. Snowboardster Evy Poppe deed nog beter door na haar olympische titel in 2020 begin dit jaar wereldkampioene te worden bij de junioren, als eerste Belgische wintersportatlete die daarin slaagde.Het verschil qua gemiddelde snelheid waarmee Wout van Aert in de Tour de rit over de Mont Ventoux (37,562 km per uur) en de tijdrit naar Saint-Emilion (51,500 km per uur over 30,8 kilometer) won. Veelzeggend over de verschillende aard van die overwinningen, met daar ook een sprintzege in Parijs bovenop. Een uitzonderlijke trilogie van de Kempenaar die alleen Bernard Hinault (in 1979) en Eddy Merckx (in 1974) hem in de laatste 50 jaar hadden voorgedaan.De plaatsen van Jasper Stuyven en Wout van Aert in Milaan-Sanremo. Voor het eerst sinds 1981 (toen Fons De Wolf en Roger De Vlaeminck eerste en tweede werden) eindigden zo nog eens twee landgenoten op het podium van de Primavera. Na de zege van Wout van Aert in 2020 was het ook de eerste tricolore dubbel sinds De Vlaeminck won in 1978 en 1979.Zoveel regerende wereldkampioenen telt België nu in een olympisch event: de Red Lions in het hockey (al dateert hun wereldtitel al van eind 2018), judoka Matthias Casse én Emma Plasschaert die na haar vierde stek op de Spelen voor de tweede keer goud pakte op een WK, begin december in Oman.In het niet-olympische duatlon behaalde Seppe Odeyn ook zijn tweede wereldtitel op de lange afstand, in Zofingen.De zoveelste Belgische vrouw werd Loena Hendrickx begin november in Turijn die een medaille behaalde op een Grand Prixevent in het kunstschaatsen, een toernooi van het allerhoogste niveau. Als eerste kunstschaatsster ook met een GP-medaille die niet uit de USA, Canada, Rusland, Japan, Zuid-Korea of Italië kwam sinds de Finse Kiira Korpi in 2012/13.De plaats van Marten Van Riel in de Grand Final van de World Triathlon Series in Edmonton, en ook in de eindstand, waardoor hij officieus vicewereldkampioen werd. En dat nadat Van Riel ook al het beste Belgische resultaat ooit (vierde) op de olympische triatlon had neergezet.Zijn collega Jelle Geens behaalde zijn tweede zege in de World Triathlon Series, na winst in Montréal 2019 was hij begin november ook de snelste in Abu Dhabi.Zoveel grandslamtoernooien in het dubbelspel heeft Elise Mertens op haar palmares. Na de US Open in 2019 won ze in 2021 ook de Australian Open en Wimbledon, net als het toernooi van Indian Wells. Alleen Roland Garros ontbreekt nog om de grand slam te voltooien.De Limburgse bereikte in het enkelspel ook voor de vijftiende keer op rij de derde ronde van een grandslamtoernooi, de langste reeks van alle actieve speelsters.Als zoveelste speler van het Europese vasteland behaalde Luca Brecel op het jongste UK Championships de finale van een van de drie prestigieuze 'Triple Crown'-toernooien in het snooker (naast de Masters en het WK). Brecel verloor, maar plakte daar de week erna wel een eindzege in de Scottish Open aan vast, als eerste speler van het Europese vasteland die twee rankingtoernooien op zijn palmares heeft gezet (na een eerdere zege in de China Championships in 2017).