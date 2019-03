Het nieuwe leven van Hans van Alphen: 'De pieken van euforie en ontlading komen nooit meer terug'

De Mombeekvallei, er zijn slechtere plaatsen om te wonen en te werken. Het natuurgebied, een groen lint tussen de akkers van Alken en Sint-Lambrechts-Herk, ademt rust en is sinds enkele jaren de biotoop van Hans van Alphen (37), waar de Kempenaar aan zijn reconversie begon. De auto op de parking is blits. Een Ford Mustang, die we even verwarden met een Ferrari. Pardon. 'Het paard in het logo van Ferrari steigert, dat van Mustang loopt', lacht Van Alphen, op wie de iconische Amerikaanse sportwagen al in zijn tienerjaren indruk maakte.

