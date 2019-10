Op het WK turnen probeerden de meisjes onder leiding van Nina Derwael zich te plaatsen voor de teamfinale, maar het liep mis bij de balkoefening. Nu is het bang afwachten wat de andere landen zullen doen.

Het gaat nog spannend worden voor de Belgische meisjes om zich te plaatsen voor de teamfinale. Daarbij is het ook belangrijk in de top 12 te belanden, zodat het team zich ook kan kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio volgende zomer. Bij drie van de vier toestellen ging het uitstekend, maar op de balk lieten de turnsters enkele fouten noteren en dat kan hen zuur opbreken.

Om bij die 12 beste landen te komen, zouden 162 punten voldoende moeten zijn. Na vier oefeningen zijn dat er uiteindelijk 161,238 geworden. Net niet genoeg dus. Nu is het afwachten wat de andere landen morgenavond presteren. Australië en Oekraïne, twee grote concurrenten, hebben ze wel al achter zich kunnen houden.

