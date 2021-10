De olympische titel van de Belgische hockeymannen heeft zich niet vertaald in succes bij de verkiezingen voor de FIH Hockey Stars Awards. India, dat brons haalde in Tokio, gaat met de belangrijkste prijzen lopen.

Alexander Hendrickx en Arthur Van Doren moeten als beste speler Harmanpreet Singh laten voorgaan. Die haalt het met 52,11 punten voor Hendrickx (24,88), topschutter in Tokio, en Van Doren (12,84), winnaar van de trofee in 2017 en 2018. Singh volgt zichzelf op als laureaat van 2019 (in 2020 was er geen verkiezing door corona).

Vincent Vanasch grijpt naast een vierde bekroning op rij als beste doelman. Die eer is weggelegd voor PR Sreejesh (58,34 ptn), die Vanasch (34,40) naar de tweede plaats verwijst.

Coach Shane McLeod moest eveneens tevreden zijn met de tweede plaats. De Nieuw-Zeelander, die in Tokio de nationale ploeg vaarwel zegde, eindigt met 40,74 punten achter de Australische trainer van India Graham Reid (50,93).

De Rising Star gaat eveneens naar India, met Vivek Prasad.

Ook bij de vrouwen is het India, nochtans pas vierde, dat de awards domineert met de beste speelster (Gurjit Kaur), beste doelvrouw (Savita), Rising Star (Sharmila Devi) en coach (de Nederlander Sjoerd Marijne). Olympisch kampioen Nederland blijft met lege handen achter.

Om de laureaten aan te duiden, werden de stemmen opgeteld van de nationale federaties (aanvoerders en coaches, goed voor 50%), fans en spelers (25%) en de media (25%). In totaal brachten 79 nationale bonden een stem uit (waarvan 19 van de 42 stemgerechtigde Europese federaties) en een recordaantal van bijna 300.000 supporters.

