Hockeydoelman: wanneer ballen met 120 km/u op je afgevuurd worden

'In het hockey vliegen de ballen met soms 120 kilometer op me af. Veel voetbalkeepers die eens achter mijn doel postvatten kijken dan hun ogen uit. Angst heb ik echter niet, nooit gehad zelfs', vertelt Vanasch in Sport/Voetbalmagazine.

'Belangrijk wel: honderd procent scherp in doel staan. Is dat slechts 70 procent, dan zal je vlugger een bal op je lichaam krijgen. Ondanks je beschermende kledij soms zeer pijnlijk, ja. Behalve een knal op mijn helm. Dan hoor ik alleen 'ting'. Tenzij op het EK van 2015, toen een bal zo hard tegen het ijzer van mijn helm vloog dat die in mijn voorhoofd plooide. Ik voelde weinig, maar toen ik mijn helm afnam, gutste het bloed. Gelukkig volstonden zeven hechtingen.'

'Een bal tegen het kruis is veel pijnlijker, zelfs met mijn groin protector aan. En ook al ben ik altijd gefocust, elke week heb ik wel ergens een bloeduitstorting. Of een blauwe of kapotte nagel, want als ik mijn been uitstrek, komen mijn tenen uit mijn kickers (voetbescherming, nvdr). Als de bal dan net daar op landt... Ai!' (lacht)

WK-programma Red Lions:

België-Canada op 28 nov

India - België op 2 dec

België - Zuid-Afrika op 8 december