Twee wereldrecords in acht dagen, en misschien plakt hij er deze week nog twee aan vast. Maak kennis met polsstokspringer Armand 'Mondo' Duplantis, wiens tijdperk op zijn twintigste definitief lijkt aangebroken.

De song Levels van de Zweedse dj Avicii klinkt door de boxen wanneer Armand Duplantis op de meeting in het Poolse Torun het publiek nog een laatste keer ophitst.

Met in gedachten: één centimeter hoger springen dan Renaud Lavillenie in 2014 (6m16), toen die het legendarische wereldrecord van Sergej Boebka scherper stelde - óók op de tonen van Levels. Bij het ontbijt heeft Duplantis nog een berichtje gekregen van de Fransman, die dan al voelt wat er 's avonds zal gebeuren. 'Goede dag gewenst, baby. Maar niet té goed.'

Het wordt echter een memorabele dag voor de 20-jarige Zweed. Met een good feeling start hij zijn aanloop van twintig passen en zwiept hij zijn 1m81 grote lichaam over 6m17, als eerste atleet ooit.

In extase klimt hij vervolgens op de tribunes om zijn moeder Helena innig te knuffelen en daarna - als ware hij dj Avicii himself - de dolenthousiaste toeschouwers met zijn handen nog meer op te zwepen.

'Alles wat ik gedaan heb in mijn hele leven, is uitgemond in dit moment. Ik ben nog altijd aan het zweven, alsof ik een in fake world ben', jubelt Duplantis achteraf.

Later zal hij op Twitter 'WORLD RECORD!!!! #borntofly' posten. En op Instagram een foto van hem, als dj, op de tribune, met als bijschrift: 'Here's to the ones who dream' (dit is voor diegenen die dromen).

Dat die dromen soms uitkomen, bewijst Duplantis een goeie week later opnieuw, door vorige zaterdag in Glasgow over 6m18 te springen, met een rúíme marge. Om vervolgens op Instagram een foto van hem met opengesperde armen te posten, met - uiteraard - de hashtag #borntofly.

Mogelijk volgen er deze week nog twee #geborenomtevliegen-hashtags, want woensdagavond springt Duplantis in Liévin, en zondag in Clermont Ferrand, waar hij misschien de 6m19 en 6m20-grens kan ronden - telkens goed voor een wereldrecordpremie van 30.000 dollar.

Veel groenten

Een verrassing is deze definitieve doorbraak van de Zweed niet.

Op zijn zevende vestigde hij al zijn eerste officieuze wereldrecord, voor jongens van die leeftijd. Een Italiaanse vriend van vader Greg gaf hem daarom de roepnaam Mondo, Italiaans voor wereld, omdat hij die 'ooit zal veroveren'.

En in 2018 werd hij in Berlijn, op zijn 18e, al Europees kampioen door over 6m05 te springen. Daarna ging Duplantis een jaar studeren aan de Louisiana State University, wat hem belette om 100 procent op zijn sport te focussen.

Op het WK in Doha, in oktober 2019, greep Mondo zo net naast de wereldtitel, omdat hij meer pogingen nodig had dan de Amerikaan Sam Kendricks om over 5m97 te springen.

Een extra motivatie voor Duplantis om deze winter keihard te trainen en zijn geliefkoosde gefrituurde gerechten - vaste kost in zijn collegejaar - in te ruilen voor groenten.

Het wierp meer dan zijn vruchten af, zo bleek in Torun en Glasgow.

Een ding is zeker: als de Zweed in dit tempo progressie blijft maken - volgens kenners kan hij op termijn op 6m30 mikken - en op de Spelen in Tokio al op zijn twintigste goud verovert, dan wordt hij de meest fonkelende ster in het atletiekheelal.

En zal de wereld helemaal aan de voeten liggen van Mondo.

Lees het volledige verhaal over de opgang van Armand Duplantis deze week in Sport/Voetbalmagazine.

