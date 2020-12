Een maand later dan normaal start op dinsdag 22 december het 75e NBA-seizoen. Een jubileum in mineur, want te midden van een coronagolf die in de VS nog altijd blijft voortrazen. Hoe zal de NBA dat aanpakken?

71. Zoveel dagen zitten er tussen het einde van het vorige NBA-seizoen, toen de LA Lakers op 11 oktober in de hermetisch afgesloten Disney Worldbubbel in Orlando zich tot kampioen kroonden, en de start van de nieuwe NBA-campagne 2020/21, op 22 december. Het kortste tussenseizoen in de NBA-geschiedenis - normaal zo'n 130 dagen lang - en zelfs het kortste ooit van alle grote Amerikaanse sportcompetities.

Het vastleggen van die startdatum leverde veel discussie op tussen de NBA en de spelersvakbond, die liever wilde beginnen op Martin Luther King Day, 18 januari 2021. Dat had de spelers meer rust gegeven na een zeer lang, fysiek en mentaal slopend vorig seizoen. Al geldt dat voor slechts enkele ploegen. Acht (van de dertig) NBA-teams die uit de Disneybubbel werden gelaten, hebben sinds maart niet meer gespeeld, zes andere ploegen waren half augustus al uitgeschakeld in de play-offs.Belangrijkste argument voor een vroegere start op 22 december: een meeropbrengst van naar schatting 400 à 850 miljoen euro. Mede omdat zo de traditionele NBA-hoogdag op Kerstmis behouden wordt, met verscheidene topaffiches die veel kijkcijfers/reclamegeld genereren. Op 25 december starten was echter geen optie, omdat tv-zender TNT de rechten heeft op de openingsmatch van het seizoen - wanneer de NBA-kampioen gehuldigd wordt - en ESPN de rechten voor de wedstrijden op kerstdag.Ondanks de seizoensstart in december wordt het seizoen toch ingekort van 82 naar 72 matchen. Het schema werd ook aangepast, met minder verre en eenmalige verplaatsingen. Vaak zullen ploegen twee keer op rij tegen elkaar spelen, om het reizen en dus de kans op coronabesmetting te verkleinen.Tussen de eerste en tweede seizoenshelft last de NBA, van 5 tot 10 maart, wel de traditionele All Star break in, weliswaar deze keer zonder All Star Weekend. Dat had in Indianapolis moeten plaatsvinden, maar met zo'n grote mix van verschillende teambubbels is het risico te groot.Extra voordeel van de start in december: het seizoen eindigt zo uiterlijk op 22 juli (met een eventuele game seven van de finale). Een goeie maand later dan normaal, maar vooral niet eind augustus/september. De noodgedwongen verschuiving van het afgelopen seizoen tot begin oktober leidde immers tot historisch lage kijkcijfers, wegens de grote concurrentie met de opstart van het Americanfootballseizoen (NFL en college) en de play-offs van het baseball (MLB). Door te eindigen in juli zou ook de planning voor een normaal seizoen in 2021/22, met start eind oktober, niet in het gedrang komen.Nog een pluspunt: 22 juli is de dag voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Die zijn commercieel zeer interessant voor de uitstraling van de NBA en voor de sponsors van de deelnemende NBA-vedetten. Geen overlapping dus, maar toch dicht op elkaar volgend (het basketbaltoernooi start in Tokio op zondag 25 juli).De vraag is of de spelers van de twee NBA-finalisten, en zelfs van de vier ploegen die in de Eastern en Western Conferencefinale aantreden, naar Tokio zullen kunnen/willen reizen, wegens de te korte opeenvolging van de twee topcompetities. Team USA wil immers al begin juli een trainingskamp houden, en moet op 5 juli zijn twaalfkoppige olympische selectie indienen. Spelers kunnen later wel nog vervangen worden, maar normaal alleen wegens een blessure.Opvallend ook: voor het eerst werd slechts de eerste helft van de NBA-kalender bekendgemaakt. In tegenstelling tot in de Disneybubbel van afgelopen zomer, waar níémand gedurende ruim drie maanden positief testte op corona, zullen nu matchen mogelijk uitgesteld worden door besmettingen bij verschillende teams. In de laatste week van november bleken al 48 van de 546 geteste spelers (9 procent) positief. Zij worden nu immers weer losgelaten in de 'echte' wereld. Hoopgevend: de weken nadien daalde dat naar acht en zelfs naar één positief coronageval.Richtlijnen voor het stilleggen van de héle NBA-competitie - zoals in maart - of zelfs het schrappen van het seizoen, zijn er niet bepaald. Een NBA-team moet volgens het bestaande reglement wel acht beschikbare spelers hebben om een match af te werken.Teams zullen ook een 158 (!) pagina lang Health and Safety Protocol moeten volgen, onder begeleiding van liefst negen specialisten per team (onder meer een infectioloog, een testing manager en twee contacttracers). Spelers moeten onder meer te allen tijde een mondmasker dragen (behalve tijdens de match en tijdens maaltijden), moeten in hotels drukke liften en gift shops vermijden, mogen op verplaatsing alleen eten in toegewezen, coronaveilige restaurants met een aparte eetzaal en moeten in hun eigen stad wegblijven van bars, lounges en andere indooractiviteiten van meer dan vijftien personen... Zelfs in de eigen spelerslounge samentroepen is verboden.Indien iemand bepaalde regels schendt, kan dat ook telefonisch gemeld worden aan een anonieme hotline, en desgevallend tot strenge sancties van de NBA leiden.Voor de start van het training camp begin december moest elke speler ook zes dagen in quarantaine gaan en drie negatieve PCR-testen kunnen voorleggen. Tijdens het seizoen zullen spelers, coaches en stafleden élke morgen een sneltest moeten ondergaan.Wanneer een speler positief is, kan hij pas terugkeren na twaalf dagen quarantaine/individuele training, of na twee nieuwe negatieve PCR-testen, én een hartscreening. Wanneer er een uitbraak is binnen een team (en dat is in een indoorsport bijna onvermijdelijk), dan kan dat grote sportieve gevolgen hebben als die ploeg vijf, zes matchen zonder zijn grote sterren moet aantreden. Een van de bepalende factoren voor succes in het reguliere seizoen wordt dan ook een heel diepe roster, om eventuele afwezigheden door quarantaines op te vangen. Op het wedstrijdblad mogen nu ook vijftien spelers staan, in plaats van dertien. En teams mogen ook de zogenaamde two-way players, die ook in de kleinere G-League actief zijn, in meer matchen opstellen, tot 50 van de 72 wedstrijden.Heel verschillend wordt het aantal toeschouwers in de dertig NBA-arena's, afhankelijk van de coronaregels in de verschillende staten van de VS.Zeker in de grote, dichtbevolkte steden moet voorlopig achter gesloten deuren gespeeld worden, zoals bij de LA Lakers, LA Clippers en de Golden State Warriors (San Francisco) in Californië. Ondanks de liefst 25 miljoen euro die de Warriors spendeerden aan een coronamasterplan om met sneltesten en zelfs wiskundige berekeningen van de afstandsregels tot de helft van hun splinternieuwe Chase Arena te vullen.De eerste weken zullen slechts zes van de dertig teams voor een gelimiteerd publiek aantreden: Orlando Magic (4000, 20%), Houston Rockets (3600, 20%), Utah Jazz (1500, 8%), New Orleans Pelicans (750, 4,5%), Cleveland Cavaliers (300 man, 1,5% van de zaalcapaciteit) en Toronto Raptors (3800, 18,5%). De Raptors zullen zelfs in Tampa, Florida, hun thuismatchen afwerken, omdat Canada een quarantaine van veertien dagen eist voor wie het land binnen wil.Die vele lege zitjes zullen hoe dan ook een financiële aderlating worden voor de NBA. Veertig procent van de totale omzet wordt uit ticketing en matchgerelateerde inkomsten gehaald. Zonder coronapandemie had die omzet vorig seizoen 6,70 miljard euro moeten bedragen. Maar door de laatste tien seizoensmatchen en de hele play-offs zonder toeschouwers te spelen, schoot daar nog 5,75 miljard dollar van over. En dan rédde de NBA nog een miljard euro (aan vooral tv-geld) door het seizoen helemaal af te werken in de Disneybubbel.Het totale verlies voor de NBA en de spelers zal dit seizoen nog groter worden, maar dat wordt gespreid over de komende jaren. De NBA zal allicht ook de restricties wat betreft sponsordeals met gokbedrijven, casino's en fabrikanten van alcoholische dranken opheffen. En het laat nu ook sponsorlogo's toe op de kleding van spelers tijdens trainingen. Coronapandemie of niet, voor het geld moet de NBA-beer blijven dansen, zelfs als de muziek even zou stilvallen.De redding moet de intussen opgestarte vaccinatiecampagne in de VS worden, waarbij tegen mei/juni bijna iedereen, en dus zeker de NBA-spelers, toegang moet hebben tot een vaccin. In dat geval zouden vooral de zeer belangrijke en lucratieve play-offs met (een groter) publiek gespeeld kunnen worden.Tot dan wordt het vooral schade beperken, op zowel gezondheidsvlak als op financieel vlak.