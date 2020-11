Dat sport in de VS ook een sterke link heeft met de politiek (en omgekeerd), blijkt uit de donaties aan de partijen van Joe Biden en Donald Trump.

Stel u voor: Paul Gheysens of Bart Verhaeghe die een politieke partij in dit land miljoenen euro's zouden toeschuiven in aanloop naar de verkiezingen. Het lijkt onrealistisch, maar in de VS is het een gangbare praktijk: steenrijke eigenaars van teams uit de zes grote Amerikaanse sporten (NBA, WNBA, NFL, NHL, MLB en NASCAR) die miljoenen dollars aan de Democratische of Republikeinse Partij doneren. Uit een onderzoek van ESPN en FiveThirtyEight blijkt dat sportclubeigenaars sinds 2015 zo 40 miljoen euro hebben geschonken, waarvan ruim 10 miljoen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van afgelopen dinsdag. Met een opvallend politieke voorkeur: 8,5 miljoen ging naar de Republikeinse Partij, 1,6 miljoen naar de Democratische Partij. Ongeveer dezelfde verhoudingen qua totale bedragen voor ook de voorbije federale verkiezingen van 2016 en 2018 (voor het presidentschap en het congres). De afzonderlijke donaties aan de Republikeinen lagen dan ook vaak hoger dan die aan de Democraten. Veertig van de 160 teameigenaars en commissioners (bazen van de sportcompetities) waren immers goed voor 85 procent van alle donaties (ruim 34 miljoen). 77 procent daarvan ging naar Republikeinse doelen. Die voorkeur blijkt ook uit de opsplitsing van de teameigenaars en commissioners, los van de geschonken bedragen: 74 gaven het grootste deel van hun donaties aan de partij van Donald Trump, 48 aan de partij van Joe Biden. De rest stortte geld op rekening van organisaties die geen link hebben met beide politieke partijen. De totale donatiecijfers liggen allicht zelfs hoger, want alleen de officiële giften van de 160 onderzochte eigenaars werden meegerekend, niet die van echtgenoten of familieleden, of geldbedragen die mógelijk ook uit hun portefeuilles komen. Ook de meest recente donaties voor de jongste presidentsverkiezingen zijn niet opgenomen, want die zijn nog niet openbaar bekendgemaakt. Opvallend: de eigenaars van slechts één sportleague zijn meer Democratisch gezind, niet toevallig van de progressieve WNBA. Weliswaar met een nipte meerderheid van 52 procent, vs. 42 procent voor de Republikeinen, waarvan wel twee derde van de donaties van één eigenaar kwam: Kelly Loeffler (Atlanta Dream). Verrassender is dat de teameigenaars van de NBA wel in grote mate de partij van Donald Trump steunden. Terwijl veel (zwarte) spelers, onder aanvoering van superster LeBron James, zich in het antiracismedebat van de voorbije maanden en jaren massaal tégen de president hebben gekeerd. Ook NBA-baas Adam Silver moedigde hen aan om hun stem te laten horen. Toch is het overwicht aan donaties voor Republikeinse politici groot: 7 miljoen euro vs. 2,2 miljoen voor de Democraten. Blanke eigenaars als Tilman Fertitta (Houston Rockets), Dan Devos (Orlando Magic) en James Dolan (New York Knicks) hebben zelfs rechtstreeks geld gestort op de rekening van Trumps verkiezingscampagne. Ook opmerkelijk: zwart-wit is de opsplitsing niet qua voorkeur voor de Democraten of Republikeinen. Veel eigenaars gaven zelfs geld aan politici van beide partijen, zolang die maar de wetgeving wat betreft hun businessactiviteiten in de juiste richting kunnen sturen. De hoofdreden ook voor hun donaties, al steunt ook een kleiner deel van eigenaars een van de twee grote partijen puur uit politieke ideologie, over hoe de Amerikaanse samenleving er volgens hen moet uitzien. Andere storten geld omdat ze een hechte persoonlijke relatie hebben met een politicus. Of uit ijdelheid, om opgenomen te worden in de hoogste politieke kringen en te kunnen uitpakken met het partijtje golf dat ze met een bekende gouverneur, senator, of zelfs Donald Trump hebben gespeeld. En dan is geld het ideale smeermiddel.