Hoe de ene F1-superster bliksemsnel de andere vervangt

Het was een zaterdag op het circuit van Spa-Francorchamps, nog geen maand geleden, en de verhoudingen waren ook nu weer gerespecteerd. Lewis Hamilton had de snelste kwalificatieronde afgewerkt, Sebastian Vettel was tweede. In het zog van de twee protagonisten pakten Esteban Ocon en Sergio Pérez de derde en vierde plaats op de startgrid. Hun noodlijdende team, Sahara Force India F1 Team, was eind juli onder curatele geplaatst en net overgenomen door een groep investeerders rond de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Onder een nieuwe naam, Racing Point Force India F1 Team, vlamden ze op zondag naar ...