Hoe een American Football-team dat al 23 jaar geen finales meer speelde rijker kan zijn dan Man U

In 1995 wonnen de Dallas Cowboys voor de vijfde en laatste keer de Super Bowl, maar toch voert het Americanfootballteam uit Texas voor het twaalfde opeenvolgende jaar de lijst van rijkste clubs van de National Football League aan. Drie jaar geleden werd de waarde van het team geschat op 4 miljard dollar, dit jaar rondde het de symbolische kaap van 5 miljard dollar (4,2 miljard euro).

Daarmee is het volgens Forbes met voorsprong de rijkste sportclub ter wereld, voor Manchester United (3,5 miljard euro), Real Madrid/Barcelona (3,4) en baseballclub New York Yankees (3,3). De waarde van de New England Patriots, met 10 titels het meest succesvolle NFL-team, werd geschat op 3,2 miljard euro.

In 23 jaar geen finale gespeeld, maar toch stegen de inkomsten opnieuw met 4 procent tot 733 miljoen euro. Eigenaar Jerry Jones zag dat het goed was. De 75-jarige zakenman, van wie de ouders een supermarkt uitbaatten, kocht het team in februari 1989 voor de 'habbekrats' van 118 miljoen euro. Een jongensdroom, want midden de jaren zestig speelde hij tijdens zijn studie (economie) aan de universiteit van Arkansas zelf American football. Tot zijn grote wanhoop werd hij nooit gedraft en hij stortte zich met succes in het zakenleven (verzekeringen, pizzarestaurants, olie- en gasexploitatie...).

Een eigengereid baasje, die begin de jaren negentig de strijd aanging toen de drie grootste televisiezenders de tv-rechten wilden terugschroeven. Jones was de architect van de monsterdeal met Fox - op dat moment een kleine speler in de wereld van sportcontracten -, waarna de televisierechten tot ongekende hoogten stegen.

Als eigenaar won hij drie keer de Super Bowl (1992, 1993 en 1995), maar ondanks de populariteit van zijn team wordt de zeventiger door het brede publiek uitgespuwd. Zelfs in Texas, zíjn staat, waar lezers van Sports Illustrated hem ooit tot meest gehate sportfiguur van het jaar verkozen.