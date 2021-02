In tegenstelling tot wat velen hadden verwacht, werd Elise Mertens uitgeschakeld in de vierde ronde van de Australian Open. De Limburgse kan zich niettemin op de borst kloppen als de regelmatigste tennisster van het circuit.

"Keep going, keep growing. Not the result I wanted today, but still very grateful to be able to compete during tough times", tweette Elise Mertens na haar nederlaag tegen de Tsjechische Karolina Muchova (7/6-7/5). Enigszins verrassend, want ze was tot nu toe door haar eerste drie rondes op de Australian Open gestoomd.

...

"Keep going, keep growing. Not the result I wanted today, but still very grateful to be able to compete during tough times", tweette Elise Mertens na haar nederlaag tegen de Tsjechische Karolina Muchova (7/6-7/5). Enigszins verrassend, want ze was tot nu toe door haar eerste drie rondes op de Australian Open gestoomd.Geen tweede halve finale dus in Melbourne, zoals drie jaar geleden, toen alleen Caroline Woszniacki de Limburgse uit de eindstrijd hield. Al had ze daarvoor dit jaar ook nog de nummer één van de wereld, Ashleigh Barty moeten uitschakelen. Sinds die Australian Open van 2018 is Mertens op alle vlakken verbeterd, onder met een opmerkelijke regelmaat, dankzij haar sterke fysieke gestel, werkethiek en winnaarsmentaliteit. De Belgische nummer één heeft zo in élke grand slam van 2018, 2019, 2020 én 2021 minstens de derde ronde behaald, een reeks van twaalf opeenvolgende toernooien (Wimbledon werd vorig jaar afgelast), waaronder ook twee kwartfinales op de US Open.Opmerkelijk: ze overtreft op dat vlak ál haar collega's. Zelfs toppers als Serena Williams, Naomi Osaka, Simona Halep of Ashleigh Barty vlogen er in de laatste drie jaar telkens minstens één of meerdere keren uit in de eerste of tweede ronde van een grandslamtoernooi, of moesten geblesseerd forfait geven.Ook het laatste half jaar, tijdens het uitgestelde coronaseizoen, was Elise Mertens 'Miss Regelmaat', met achtereenvolgens een finale in Praag, halve finale in de Western & Southern Open, kwartfinale op de US Open, kwartfinale in Rome, derde ronde op Roland Garros, kwartfinale in Ostrava, finale in Linz en toernooiwinst in de Gippsland Trophy (dit jaar). En nu dus een vierde ronde op de Australian Open.De huidige nummer zestien van de wereld had duidelijk op meer gehoopt, maar kan zich optrekken aan haar straffe reeks. Ook om haar dit jaar voor het eerst in haar carrière richting de top tien van de WTA-ranglijst te loodsen. Of zoals Mertens zelf tweette: "Keep going, keep growing"