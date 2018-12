Hoe Europees marathonkampioen Koen Naert mentale rust vindt: 'Oude emoties opruimen'

De Gouden Spike, de prijs voor de beste atleet van het land, en genomineerd voor de trofee van Sportman van het Jaar. Zijn zege van afgelopen augustus op het EK marathon in Berlijn brengt de West-Vlaamse afstandsloper Koen Naert (29) eindelijk de erkenning die hij verdient. Mentale sterkte blijkt in dat succes even cruciaal als goede benen hebben.

Koen Naert: 'De Amerikanen speelden daar een belangrijke rol in. Sinds 2015 ben ik op hoogtestage in Flagstaff in Arizona in een kleine running community geïntegreerd geraakt en daar proppen ze je iedere training vol met motiverende woorden, quotes en speeches. Dat is wel leuk, omdat ik thuis meestal alleen train en dan weinig externe motivatie en feedback krijg. In Amerika is het dag na dag 'amai, dat heb ik hier nog nooit gezien'. Dat is hun mentaliteit en hun manier van coachen. Daar heb ik veel aan gehad.

'Ik leerde er ook om bij pijn en negatieve gedachten de focus te verleggen naar mijn motoriek en elke stap die ik zet op het ritme dat ik loop positief te bekrachtigen met bijvoorbeeld 'push, push, push'. Daar kwam ik tot het besef dat de verschillende facetten van het mentale aspect nog belangrijker zijn dan ik dacht. Al was ik sinds 2012 ook al bezig met transcendente meditatie en tau-coaching.'

Tau-coaching

'Tau-coaching werkt via kinesiologische spiertesten en is een manier om te communiceren met je onderbewustzijn. Het helpt onderbewuste stress te reduceren en blokkades in je zenuwstelsel te neutraliseren. In 2011 was ik een goeie meeloper, maar op kampioenschappen liet ik het doorgaans afweten. Ik zei toen ook wel tegen mezelf 'je kunt het, je bent er klaar voor', maar onderbewust zat er ergens stress die ervoor zorgde dat op het moment dat het moest gebeuren mijn benen blokkeerden. Door meditatie en tau-coaching is dat beetje bij beetje beginnen oplossen. Daar ben ik mee begonnen door mijn schoonmama. Intussen mediteren Elise en ik al zes jaar lang elke dag minstens één keer twintig minuten.'

Hij gaat nog iets dieper in op de impact van tau-coaching en meditatie. 'Je zit met de ogen dicht, een mantra triggert je zenuwstelsel en brengt je in een nog diepere rust dan slapen. Je ademhaling vertraagt en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je hersenactiviteit daalt tot bijna flatline. Wat er dan binnenin jou precies allemaal gebeurt, weet ik ook niet. Maar na twintig minuten voel ik mij als herboren', legt Koen Naert uit.

'In tau-coaching keer je terug in de tijd en worden oude emoties opgeruimd', gaat de afstandsloper verder. 'Maar wat gebeurt er vanaf de conceptie niet allemaal in een mensenleven dat je emotioneel in meer of mindere mate onbewust kunt blijven meedragen? Een beetje speciaal in mijn verhaal is dat mijn ouders uit elkaar gingen toen ik 2,5 jaar was en dat minder dan een jaar voor mijn geboorte mijn broertje Dieter stierf aan wiegendood. Mijn mama wou meteen een nieuw kindje en dus kwam ik in de plaats van dat manneke. Zij zegt altijd: "Je hebt twee paar longen, die van jou en die van Dieter. Een ander belangrijk moment in mijn jeugd is zeker ook geweest toen ik op mijn zestiende eens van een fuif ben thuisgekomen met een glas te veel op. Sindsdien dronk ik nooit meer alcohol"'