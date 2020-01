De Duitse tv-zender ARD zond zondag een documentaire uit waarin de de voorzitter van de Internationale Gewichtheffederatie (IWF) Tamas Ajan wordt beschuldigd van corruptie. Belgisch ex-gewichtheffer Tom Goegebuer roept nu op tot 'Strenge en regelmatige antidopingtesten' tot aan de Spelen deze zomer.

De Hongaar Ajan zou volgens de documentaire atleten geholpen hebben om dopingcontroles te omzeilen en hij zou zich verrijkt hebben met geld dat van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) afkomstig en bestemd was voor de IWF.

'Dit is een schokkende documentaire', steekt Goegebuer van wal op Facebook. 'Systematisch dopinggebruik in bepaalde landen is niet nieuw, maar de documentaire suggereert een doofpotaffaire waarbij de Internationale Gewichtheffederatie en Hunado (Hongaarse antidopingbureau, nvdr.) betrokken zijn. Ik ben benieuwd naar de uitleg van de IWF en de andere betrokkenen. Eén ding is zeker. Om ook maar de minste twijfel te vermijden, moeten de antidopingtesten en het resultaatmanagement zo onafhankelijk mogelijk zijn (en de tests moeten worden uitgevoerd door een mix van verschillende antidopingagentschappen).'

De gewichtheffers die op de komende Olympische Spelen zullen aantreden, zijn al voor 80 procent gekend, aldus Goegebuer. De ex-olympiër, nu coach van onder anderen talent Nina Sterckx, pleit voor strenge en regelmatige testen in aanloop naar de Spelen. 'Ik ben ervan overuigd dat enkele goede stappen al zijn gezet, en het nieuwe individuele olympische kwalificatiesysteem is veel efficiënter om valsspelers weg te houden, maar de laatste stap zal heel belangrijk zijn. Ik doe een oproep aan alle instanties om hun werk te doen. We moeten tonen dat we eerlijke competities kunnen houden.'

Hunado betwist documentaire

Het Hongaars antidopingagentschap (Hunado) ontkent de beschuldigingen van de ARD-documentaire. 'We beklemtonen dat wij geen weet hebben van Hongaarse dopingcontroleurs die zware overtredingen begingen of zich zodanig gedroegen dat ze de zuiverheid en integriteit van de tests in gevaar hebben gebracht.'

In de ARD-documentaire van zondag kwam aan bod dat Hunado-controleurs mogelijk geld hebben aangenomen voor gemanipuleerde tests van atleten uit Moldavië. Dat beweerde de arts van de Moldavische nationale ploeg in een met verborgen camera opgenomen gesprek. Volgens de arts leverden niet altijd de sporters zelf een urinestaal af, maar personen die goed op de atleten leken.

Volgens het antidopingagentschap bevat de documentaire 'valse beweringen' en 'onbewezen, boosaardige veronderstellingen' over het Hunado. In de documentaire werd verder ook de Hongaarse voorzitter van de Internationale Gewichtheffederatie (IWF) Tamas Ajan beschuldigd van corruptie. Die reageerde nog niet.

IOC treft onmiddellijke maatregelen

In een persbericht neemt het IOC akte van de inhoud van de documentaire. 'Jammer genoeg maken de programmamakers geen melding van de opmerkingen die het IOC heeft gemaakt', vult het IOC aan. 'In tegenstelling tot wat ARD beweert', is het IOC 'niet in het bezit van het merendeel van de documenten waarop de documentaire is gebaseerd'. Het IOC kondigt verder aan dat het een disciplinaire commissie in het leven roept, zodat 'onmiddellijke' maatregelen kunnen genomen worden na 'het bekennen van dopinggebruik door Rattikan Gulnoi', de Thaise bronzen medaillewinnares op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

In juni 2017 besliste het IOC dat er extra inspanningen vanwege de IWF nodig waren om het hoge aantal dopinggevallen in het gewichtheffen aan te pakken. Uiteindelijk werd vorig jaar geoordeeld dat de sport zijn olympische status mocht behouden. Het IOC brengt verder in herinnering dat het in 2010 een klacht ontving tegen voorzitter Ajan over vermeende financiële onregelmatigheden binnen de IWF.

De zaak belandde uiteindelijk bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS), dat oordeelde dat noch het IOC noch het TAS bevoegd zijn om een uitspraak te doen over de interne boekhouding van een internationale federatie. Uiteindelijk zette het IOC een punt achter het dossier in 2012. Maar gezien een wijziging van de ethische code en het feit dat het tv-programma mogelijk nieuwe elementen bevat, vraagt het IOC aan ARD om alle documenten over te maken 'zodat dit dossier naar behoren kan behandeld worden'.

Woensdag komt het uitvoerend comité van het IOC bijeen in Lausanne, daags voor aanvang van de Olympische Jeugdspelen. Ook op die vergadering zou het dossier besproken worden.