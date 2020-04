Yoshitake Yokokura twijfelt eraan of Tokio de Olympische Spelen volgend jaar kan organiseren. Hij is niet de enige expert die daarvoor vreest.

De Olympische Spelen in Tokio werden uitgesteld naar de zomer van volgend jaar, maar door de coronaviruspandemie is het de vraag of ze dan wél kunnen doorgaan.

'Als er tegen dan geen efficiënt vaccin is ontwikkeld, denk ik dat het moeilijk wordt om de Olympische Spelen volgend jaar te organiseren', zei Yoshitake Yokokura, de voorzitter van de Japanse medische vereniging (Japan Medical Association), aan reporters in Tokio, zo meldt The Guardian. De Japan Medical Association is de grootste professionele vereniging van erkende artsen in Japan.

'Ik zeg op dit moment nog niet dat de Spelen beter niet zouden doorgaan. De uitbraak van het virus is niet beperkt tot Japan... Het is wereldwijd een issue.'

Verschillende gezondheidsexperts hebben al hun twijfels geuit over de plannen om de Spelen volgend jaar in juli en augustus te houden.

Eerder vertelde Devi Sridhar, professor wereldgezondheid aan de universiteit van Edinburgh, al aan de BBC dat zonder vaccin de Spelen in 2021 niet kunnen doorgaan.

En ook Kentaro Itawa, een Japanse specialist in infectieziektes, zei vorige week al dat hij het 'onwaarschijnlijk' vond dat de Spelen over een jaar zouden kunnen doorgaan.

'Om eerlijk met u te zijn: ik denk niet dat de Spelen volgend jaar kunnen doorgaan', stelde Itawa, professor aan de universiteit van Kobe. 'Dat kan alleen onder twee voorwaarden: dat Covid-19 onder controle is in Japan, en dat Covid-19 overal ter wereld onder controle is.'

'Ik ben heel pessimistisch over de Spelen volgende zomer, tenzij je het zonder of met een heel beperkt publiek doet', voegde hij er nog aan toe.

Het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatoren besloten vorige maand om de Spelen met een jaar uit te stellen. Ze vertelden toen dat er geen plan-B is en dat er toegewerkt wordt naar een opening van de Spelen op 23 juli 2021.

