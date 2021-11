De Internationale Handbalfederatie (IHF) heeft gereageerd op de protesten in het strandhandbal omtrent het dragen van een bikini door de 'vestimentaire code' aan te passen.

In het competitiereglement van 3 oktober preciseert het IHF dat speelsters korte en nauwe shorts mogen dragen, terwijl hun mannelijke tegenhangers shorts die tot tien centimeter boven de knieschijf komen mogen aantrekken, op voorwaarde dat ze niet te breed zijn. Tot op heden waren bikini's verplicht. Het reglement zou in werking treden vanaf 1 januari 2022.

De aanpassing van het reglement is het gevolg van een actie van Noorse strandhandbalsters, die in juli shorts droegen die lichtjes langer waren dan de voorgeschreven bikini. Ze deden dat als protestactie in de kleine finale op het EK tegen Spanje. De Europese bond legde het Noorse team een boete van 1.500 euro op, wat verontwaardiging uitlokte in verschillende sportmilieus.

In het beachvolleybal is een bikini niet langer verplicht sinds 2012.

