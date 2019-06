In beeld: volksfeest in Toronto na eerste NBA-titel

In de Canadese metropool Toronto barstte vanochtend (donderdagnacht lokale tijd) een groots straatfeest los, nadat basketbalteam Toronto Raptors zijn eerste NBA-titel veroverde, na een 4-2 zege tegen de Golden State Warriors in de finaleserie. Het is ook de eerste NBA-titel ooit voor een Canadees team. In Jurassic Park, de zone waar fans de beslissende wedstrijd op een groot scherm konden volgen, ging iedereen uit zijn dak van vreugde. Lees ook: De historische basketbaltitel is niet alleen goed nieuws voor Toronto, maar ook voor de NBA.

