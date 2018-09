Integraal: Interview met Bjorg Lambrecht op het WK in Innsbruck

Bjorg Lambrecht heeft wat weg van een Colombiaans klimmertje, ideaal dus voor het WK-parcours in Innsbruck! In het dagelijkse leven is hij aan de slag als prof bij Lotto-Soudal, op het WK doet hij een gooi naar de wereldtitel bij de beloften.