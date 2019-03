'Interessant voor het Belgische volleybal': Champions Final Four van start zonder favorieten

Meer spankracht, dat is waar het de Ligaclubs om te doen was toen ze voor dit seizoen unaniem een nieuwe competitieformule goedkeurden. Na de reguliere competitie - en nu even opletten, want het klinkt ingewikkeld - speelden de nummers 3 tot 6 in de Play Off Champions Kwalificatie voor een plaats in de Champions Final Four, de nummers 7 tot 10 voor een plaats in de zogenaamde Play Off Challenge. In die Play Off Challenge zullen uiteindelijk vier ploegen, waaronder de twee afvallers van de Play Off Champions Kwalificatie, strijden voor het vijfde en laatste Europese ticket. In de Champions Final Four werken vanaf dit weekend de beste vier ploegen van het land: Greenyard Maaseik, Knack Roeselare (beide de afgelopen twee weken vrij in België omdat ze de reguliere competitie afsloten als top twee), Lindemans Aalst en Par-ky Menen (de twee winnaars van Play Off Champions Kwalificatie) een minicompetitie af. Waarna de twee finalisten in een best of five uitmaken wie de landstitel pakt.

...